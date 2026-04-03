ഡൽഹിയിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 10 കോടി രൂപയുടെ കൊക്കെയ്‌നുമായി നൈജീരിയൻ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

ഓപ്പറേഷൻ കവചിൻ്റെ ഭാഗമായി മെഹ്‌റൗളിയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. മുമ്പും ലഹരിക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണ് ഇയാൾ. മാർച്ച് ആദ്യം പഹർഗഞ്ചിലും ഹെറോയിൻ വേട്ട നടന്നിരുന്നു.

DRUG NIGERIAN SUPPLIER ARRESTED DELHI DRUG CASE DRUG ADDICTION മയക്ക് മരുന്ന് വിൽപ്പന
drug bust in the Mehrauli (ANI)
By ANI

Published : April 3, 2026 at 3:28 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 3:33 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ 10 കോടി രൂപയുടെ കൊക്കെയ്‌നുമായി നൈജീരിയൻ സ്വദേശിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മയക്കുമരുന്ന് വിതരണത്തിന് പ്രത്യേക ഏജൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ച ജോൺ ചിബുയിക്കെ(35) ആണ് പിടിയിലായത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വലിയ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു കിലോഗ്രാമിലധികം കൊക്കെയ്‌നാണ് പ്രതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

ഓപ്പറേഷൻ കവച് 13.0

സൗത്ത് ഡൽഹിയുടെ ഭാഗമായ മെഹ്‌റൗളിയിലെ ഇസ്ലാം കോളനിയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. മെഹ്‌റൗളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എൻഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ വിശാലമായ ശൃംഖലകളും വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് സൗത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപി അനന്ത് മിത്തൽ വ്യക്തമാക്കി. എസിപി അഭിനേന്ദ്ര ജെയിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇൻസ്‌പെക്ടർ അനുജ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.

ഡൽഹിയെ ലഹരിമുക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജില്ലയിൽ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ തുടരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കവച് 13.0 പ്രകാരമുള്ള കർശന നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് അറസ്റ്റ്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലകൾ സജീവമാണെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് പരിശോധനകൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്കെതിരെ 2022ലും സമാനമായ എൻഡിപിഎസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. തെക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലുടനീളം ഇയാൾ കൊക്കെയ്ൻ വിതരണം ചെയ്തതായി പൊലീസിന് വിവരമുണ്ട്. ഇയാളുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റ് പ്രതികൾക്കായി ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

പഹർഗഞ്ചിലെ ലഹരിവേട്ട

മാർച്ച് ആദ്യം ഡൽഹിയിലെ പഹർഗഞ്ചിലുള്ള ചുന മണ്ടിയിലും പൊലീസ് സമാനമായ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട നടത്തിയിരുന്നു. ലഹരി റാക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെയാണ് അന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 210 ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലായി പായ്ക്ക് ചെയ്ത 34.17 ഗ്രാം ഹെറോയിനും 6,000 രൂപയും ഇവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. മാർച്ച് 23ന് പതിവ് പട്രോളിങ്ങിനിടെ ലഹരിസംഘത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പഹർഗഞ്ച് എസ്എച്ച്ഒ, എസിപി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് പരിശോധന ശക്തമാക്കി.

പ്രദേശത്ത് രഹസ്യനിരീക്ഷണം നടത്തിയ പൊലീസ് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കണ്ട പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും തടഞ്ഞുനിർത്തി. വനിത പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഹെറോയിനും പണവും കണ്ടെടുത്തത്. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികളുടെ ലഹരി ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചു.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധ വ്യാപാരത്തിൽ പങ്കാളികളായ സ്ത്രീയെയും ഭർത്താവിനെയും മറ്റ് കൂട്ടാളികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മാർച്ച് 23ന് പഹർഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എൻഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിവ്യാപാരം തടയുന്നതിനായി വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

