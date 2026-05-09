തലസ്ഥാനത്ത് ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത; കനത്ത സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തി സേന
ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്ഫോടനം (ഐഇഡി) തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : May 9, 2026 at 9:44 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡല്ഹി അതീവ ജാഗ്രതയിൽ. ഡൽഹി പൊലീസും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും പ്രധാനയിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയതായി വാർത്താ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ മാർഗിലെയും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമീപത്തുമുള്ള ബിജെപി ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൈനികരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായും വാഹന പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതായും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
മധ്യ- ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖ ഓഫീസുകളിലും തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലും ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്ഫോടനം (ഐഇഡി), വെടിവയ്പ്പ്, ഏകോപിത ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ ഓഫീസുകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, ഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങൾ, മറ്റ് തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബോംബ് നിർമാർജ്ജന സ്ക്വാഡുകൾ, സ്നിഫർ ഡോഗ് യൂണിറ്റുകൾ, ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ ടീമുകൾ എന്നിവരോടും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത വസ്തുക്കൾ, അപകട സാധ്യതാ മേഖലകളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് പൊലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ക്രമസമാധാനം സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രശ്നബാധിത സാധ്യതയുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രാദേശിക പൊലീസ് ക്രമരഹിതമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിവരുകയാണ്. എല്ലാ ജില്ലാ യൂണിറ്റുകളോടും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായും കേന്ദ്ര അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളുമായും അടുത്ത ഏകോപനം നിലനിർത്താനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ALSO READ: അഗ്നി എംഐആർവി പരീക്ഷണം വിജയം; ഒന്നിലധികം ലക്ഷ്യങ്ങൾ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ഇന്ത്യ