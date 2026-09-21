ഡൽഹിയിൽ മഴ മാറിനിൽക്കും; വായുനിലവാരം വീണ്ടും മോശമാകുന്നു
ഡൽഹി, നോയിഡ, ഗുരുഗ്രാം, ഗാസിയാബാദ്, ഫരീദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാര്യമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്
Published : September 21, 2026 at 11:48 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലും ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലും (എൻസിആർ) വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നും വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മഴ മാറിനിൽക്കുന്നതോടെ ഡൽഹിയിലെ വായുനിലവാരം വീണ്ടും മോശമാകാൻ തുടങ്ങി.
വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരും
ഡൽഹി, നോയിഡ, ഗുരുഗ്രാം, ഗാസിയാബാദ്, ഫരീദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാര്യമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമായും തെളിഞ്ഞ ആകാശമായിരിക്കും. അതേസമയം ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പകൽ സമയത്ത് ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേഖലയിലാകെ ഉയർന്ന താപനില 35 മുതൽ 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാകാനാണ് സാധ്യത. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ പിൻവാങ്ങുന്നതിനാലാണ് ഈ അഞ്ച് നഗരങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കാത്തത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തന്നെ തുടരും.
സെപ്റ്റംബർ 21ന് ഡൽഹിയിൽ മഴ പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല. സഫ്ദർജങ് ഒബ്സർവേറ്ററിയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കുറഞ്ഞ താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കൂടിയ താപനില 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായിരിക്കും. നോയിഡയിലും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പകൽ സമയത്ത് ഭാഗികമായി മേഘങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടുത്തെ താപനില 27നും 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലായിരിക്കും.
നഗരത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. സെപ്റ്റംബർ 22നും തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. ഗുരുഗ്രാമിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ ആകാശമായിരിക്കും. താപനില 24നും 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലായിരിക്കും. ഗാസിയാബാദിലും സമാനമായ കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ താപനില 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കൂടിയ താപനില 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായിരിക്കും.
മോശമായി വായുനിലവാരം
കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ വായുനിലവാരത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ 62 ദിവസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വായുനിലവാര സൂചികയാണ് (എക്യുഐ) ഞായറാഴ്ച തലസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞതും മഴയില്ലാത്തതും പ്രാദേശികമായ മലിനീകരണവും വായുനിലവാരം മോശമാകാൻ കാരണമായി.
കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ (സിപിസിബി) വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഡൽഹിയിലെ ശരാശരി എക്യുഐ 160 ആണ്. ഇത് 'മിതമായ' വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. രാത്രി 10 മണിയോടെ മലിനീകരണ തോത് വീണ്ടും വർധിച്ച് 165ൽ എത്തി. ജൂലായ് 19ന് ശേഷം തലസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. അന്ന് 171 ആയിരുന്നു എക്യുഐ.
വെള്ളിയാഴ്ച 88ഉം ശനിയാഴ്ച 118ഉം ആയിരുന്ന എക്യുഐ ആണ് ഞായറാഴ്ച പെട്ടെന്ന് 160ലേക്ക് ഉയർന്നത്. പിഎം 2.5, ഓസോൺ എന്നിവയാണ് വായു മലിനീകരണത്തിന് പ്രധാന കാരണമായത്. ഡൽഹിയിലുടനീളമുള്ള 45 സജീവ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആറിടത്ത് വായുനിലവാരം 'മോശം' വിഭാഗത്തിലാണ്.
ഐജിഐ എയർപോർട്ട് (264), ഐഐടി ഡൽഹി (202), ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് (227), ഓഖ്ല ഫേസ്-2 (219), പട്പർഗഞ്ച് (209), സിരിഫോർട്ട് (210) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മലിനീകരണം രൂക്ഷമായത്. മറ്റ് 38 നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എക്യുഐ നിലവാരം 101നും 200നും ഇടയിലാണ്. ഇത് 'മിതമായ' പരിധിയിലാണ് വരുന്നത്. ഡൽഹി കൻ്റോൺമെൻ്റിൽ മാത്രമാണ് വായുനിലവാരം 'തൃപ്തികരം' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെ എക്യുഐ 81 ആണ്.
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കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൽഹിയിൽ താരതമ്യേന ശുദ്ധമായ വായുവായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. മൺസൂൺ മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ ഇതുവരെ 12 ദിവസങ്ങളിൽ 'തൃപ്തികരമായ' വായുനിലവാരവും എട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ 'മിതമായ' വായുനിലവാരവുമാണ് തലസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മലിനീകരണ തോതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വായുനിലവാരം മോശമാകുന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
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