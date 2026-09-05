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പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള സൗഹൃദം: ഡൽഹിയിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരനെ കുത്തിക്കൊന്നു; 3 പേർ പിടിയിൽ

സംഭവത്തിൽ നാംഗ്ലോയ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്ഐആർ നമ്പർ 344/26 പ്രകാരം കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്

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Representative image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 2:16 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ നാംഗ്ലോയിയിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ പട്ടാപ്പകൽ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടന്നത്.

സൗഹൃദത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കം
സ്കൂൾ വിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കുമൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു പതിനഞ്ചുകാരൻ. ഇതിനിടെ വഴിയിൽ വച്ച് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ഇവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി. കൊല്ലപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഈ തർക്കത്തിന് ശേഷം വിദ്യാർഥിയും സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. എന്നാൽ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം പ്രതികൾ വീണ്ടും ഇവരെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ തർക്കത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഇവർ വീണ്ടും വഴക്കിട്ടു. ഇതിനിടെ പ്രതികളിലൊരാൾ കത്തിയെടുത്ത് വിദ്യാർഥിയുടെ വലതുതുടയിൽ ആഴത്തിൽ കുത്തുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രതികളും സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.

അമിത രക്തസ്രാവം മരണകാരണമായി
തുടയിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ വിദ്യാർഥിയെ സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ സോണിയ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് 1.50ഓടെ ആശുപത്രി അധികൃതർ വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നാംഗ്ലോയ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളവും ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള വലിയ മുറിവാണ് വിദ്യാർഥിയുടെ തുടയിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അമിതമായി രക്തം വാർന്നുപോയതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. വിദ്യാർഥിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് കുടുംബം.

മണിക്കൂറുകൾക്കകം പ്രതികൾ പിടിയിൽ
സംഭവത്തിൽ നാംഗ്ലോയ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്ഐആർ നമ്പർ 344/26 പ്രകാരം കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പ്രതികളെയും പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇവരെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിയും പ്രതികളും ഒരേ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെച്ചൊല്ലി ഇവർക്കിടയിൽ നേരത്തെയും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

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കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കൃത്യമായ കാരണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് ഔട്ടർ ഡൽഹി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വിക്രം സിങ് വ്യക്തമാക്കി. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അക്രമസംഭവങ്ങളും ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ പോലും കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ ഭയമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലെ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ തടയാൻ ശക്തമായ ബോധവത്‌കരണം ആവശ്യമാണെന്നും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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TAGGED:

CLASS 9TH STUDENT STABB TO DEATH
DELHI MINOR STAB TO DEATH
NANGLOI STABBIONG CASE ACCUSED
NANGLOI STABBING INCIDENT
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