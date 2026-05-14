ഡൽഹിയിൽ ഓടുന്ന ബസിൽ യുവതിക്ക് നേരെ കൂട്ടമാനഭംഗം; ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ
Published : May 14, 2026 at 12:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ഓടുന്ന ബസിൽ മുപ്പതുകാരിയായ യുവതി കൂട്ടമാനഭംഗത്തിന് ഇരയായി. സംഭവത്തിൽ സ്ലീപ്പർ ബസിലെ ജീവനക്കാരായ ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നഗരത്തിലെ നാംഗ്ലോയ് പ്രദേശത്താണ് രാജ്യത്തെ ഒന്നാകെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ കൊടുംക്രൂരത അരങ്ങേറിയത്.
ഡൽഹി നഗരത്തിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജോലിനോക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വലിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് ദാരുണമായ കൃത്യം നടന്നതെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹിയിലെ പീതംപുരയിലെ ചേരിപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മുപ്പതുകാരിയായ യുവതിയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്. ഇവർ മംഗോൾപുരിയിലെ ഒരു ഫാക്ടറിയിലാണ് ജോലിചെയ്യുന്നത്. രാത്രിയിലെ ഷിഫ്റ്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ശേഷം കാൽനടയായി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു വാദി.
സമയം ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ക്രൂരത
ഔട്ടർ വെസ്റ്റ് മേഖലയുടെ ചുമതലയുള്ള ഡിസിപി വിക്രം സിങ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സരസ്വതി വിഹാറിലെ ബി ബ്ലോക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യുവതി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ അതിക്രമം തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെ വച്ച് ഒരു സ്ലീപ്പർ ബസ് ഇവരുടെ സമീപത്തായി വന്ന് നിർത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ബസിൻ്റെ മുൻവാതിലിനടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരാളോട് യുവതി സമയം ചോദിച്ചു. എന്നാൽ സമയം പറയുകയോ ഈ യുവതിയെ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, പ്രതി പെട്ടെന്ന് ഇവരെ ബസിനുള്ളിലേക്ക് ബലമായി വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
യുവതിയെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റിയ ഉടൻ തന്നെ മറ്റ് പ്രതികൾ ചേർന്ന് ബസിൻ്റെ വാതിലുകൾ ഇറുകെ അടച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നാംഗ്ലോയ് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തായി ഏകദേശം ഏഴ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെയായി പ്രതികൾ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു. ഈ സമയത്താണ് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ലാത്ത ബസിനുള്ളിൽ വച്ച് രണ്ട് പ്രതികളും ചേർന്ന് യുവതിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. ബസിനുള്ളിലെ വിൻഡോകളിൽ വലിയ കർട്ടനുകൾ ഇട്ടിരുന്നതിനാൽ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് മാരകമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ യുവതിയെ പ്രതികൾ ബസിൽ നിന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ നിരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ നിന്നും കടന്നുകളയുന്നത്.
പ്രതികൾ പിടിയിൽ; വാഹനം കസ്റ്റഡിയിൽ
സംഭവത്തിന് ശേഷം യുവതി പ്രദേശത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടെത്തി പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതിക്കാരി നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെയും മൊഴിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാണിബാഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഉമേഷ്, രാജേന്ദ്ര എന്നീ പ്രതികളെ അന്വേഷണസംഘം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒളിവിലായിരുന്ന ഇവരെ വൈകാതെ തന്നെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇവരെ ഇപ്പോൾ ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബിഹാർ രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ബസാണ് കുറ്റകൃത്യത്തിനായി പ്രതികൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഈ വാഹനം വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്കായി ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ചികിത്സ നിഷേധിച്ച് യുവതി
ക്രൂരമർദനത്തിന് ഇരയായ ഈ യുവതിയെ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിശദമായ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ കർശനമായി നിർദേശിച്ചെങ്കിലും അവർ ആശുപത്രിയിൽ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച് അതിഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത്. കൂടാതെ ഇവർക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ ചെറിയ കുട്ടികളുമുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, പകരം വീട്ടിലിരുന്ന് ചികിത്സ തുടരാമെന്നുമാണ് യുവതി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വികാരഭരിതയായി അറിയിച്ചത്. അതേസമയം, യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കൂട്ടമാനഭംഗത്തിന് കേസെടുത്ത പൊലീസ്, ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പരാതിക്കാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പത്തിക തർക്കം നിലവിലുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ആംഗിളിൽ കൂടെ കേസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അറിയിച്ചു.
