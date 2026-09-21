ഡൽഹിയിൽ ആറാം ക്ലാസുകാരിയെ കടയ്ക്കുള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
സെപ്റ്റംബർ 16ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്
Published : September 21, 2026 at 1:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ ക്രൂരമായ അതിക്രമം. ഡൽഹിയിലെ സദർ ബസാറിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ കടയ്ക്കുള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അൻപത്തിയാറുകാരനായ കടയുടമയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
സെപ്റ്റംബർ 16ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. പഠനത്തിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. ഈ സമയത്ത് പ്രതിയായ മക്സൂദ് (56) കുട്ടിയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട ശേഷം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു.
രാത്രി വൈകിയിട്ടും കുട്ടി തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. തുടർന്ന് പൊലീസിൻ്റെ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് (പിസിആർ) വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ സദർ ബസാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള സംഘവും സദർ ബസാർ എസിപിയും വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ബലാത്സംഗം, കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള പോക്സോ നിയമം, അന്യായമായി തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് മക്സൂദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കുറ്റമറ്റ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
തുടർക്കഥയായി ക്രൂരതകൾ
ഡൽഹിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പീഡനവാർത്തയും പുറത്തുവരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 13ന് നോർത്ത് ഡൽഹിയിലെ സ്വരൂപ് നഗർ മേഖലയിൽ കുശക് റോഡിന് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്ന മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തെരുവുനായ്ക്കൾ കടിച്ചുകീറിയ നിലയിലായിരുന്നു. മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മോശമായതിനാൽ ആദ്യം പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രതികളെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇവർക്കൊപ്പം ഒരു ടെമ്പോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അതിക്രമം നടന്നത്. യാത്രയ്ക്കിടെ പ്രതികൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയുമായിരുന്നു. പീഡനത്തിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയും മൃതദേഹം ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയ പൊലീസ് നാല് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് വ്യാപകമായ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.
Also read:മൊബൈലിൽ വരുന്ന വ്യാജ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ? പണം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയാക്കി മാറ്റുന്ന സംഘം പിടിയിൽ