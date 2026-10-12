സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ മാർച്ച്; ഡൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷ, ആറ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു
പട്ടേൽ ചൗക്ക, ജൻപഥ്, രാജീവ് ചൗക്ക്, മണ്ഡി ഹൗസ്, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ബാരാഖംബ റോഡ് എന്നീ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളാണ് അടച്ചത്.
By ANI
Published : October 12, 2026 at 8:28 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷ. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജീവ് ചൗക്ക്, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആറ് പ്രധാന മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ അറിയിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെയാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടേൽ ചൗക്ക്, ജൻപഥ്, രാജീവ് ചൗക്ക്, മണ്ഡി ഹൗസ്, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ബാരഖംബ റോഡ് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിലൂടെ യാത്രക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനോ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ട്രെയിൻ മാറിക്കയറുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം തുടർന്നും ലഭ്യമാകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കുമെന്നും ഡിഎംആർസി എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന സർക്കാർ ഓഫിസുകളും വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിലെ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുന്നത് യാത്രക്കാരെ കാര്യമായി ബാധിച്ചേക്കും.
ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
മെട്രോയ്ക്ക് പുറമെ റോഡ് ഗതാഗതത്തിനും ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുതൽ തന്നെ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടും. ന്യൂഡൽഹി, സെൻട്രൽ ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രധാന റോഡുകൾ, ഫ്ലൈഓവറുകൾ, കവലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാഹനഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ട്രാഫിക് പൊലീസ് പുറത്തിറക്കിയ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ക്രമസമാധാന നില കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടിയെന്നും, യാത്രക്കാർ ഇതനുസരിച്ച് യാത്രകൾ മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിക്കണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ പകൽ മുഴുവൻ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കും. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾ പരമാവധി സഹകരിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം
വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ പ്രക്രിയയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും എംപിമാരും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നത്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
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കോൺഗ്രസിന് പുറമെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കും. പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി പരിസരത്തും സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലും വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കർശന പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധമായതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
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