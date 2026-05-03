നാല് നില കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ഒമ്പത് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കാം അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Published : May 3, 2026 at 10:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഷഹ്ദാര ജില്ലയിലെ വിവേക് വിഹാർ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) പുലർച്ചെ വൻ തീപിടിത്തം. നാലുനില കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒമ്പത് പേർ മരിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ പൂർണമായി കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായതിനാൽ ഇതുവരെ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കാം അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പുലർച്ചെയുണ്ടായ തീപിടിത്തം സമീപ പ്രദേശത്തും വ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പരിഭ്രാന്തി പരന്നു. " പുലർച്ചെയായതിനാലും തീ വളരെ വേഗത്തിൽ പടർന്നതിനാലും ആളുകൾക്ക് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് അതിവേഗം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ല," നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരം അറിയച്ചതിനെ തുടർന്ന് 14 ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നീണ്ട സമയത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ 6:25 ഓടെയാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാനാണ് സാധ്യത.
" നിലവിൽ ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും പ്രാദേശിക പൊലീസ് സംഘങ്ങളും സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. സംഭവ സമയത്ത് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായി എത്ര പേർ ഉണ്ടെന്ന കണക്ക് വ്യക്തമല്ല. ഡിസിപി ഷഹ്ദാര, ആർ പി മീന എന്നിവർ പറഞ്ഞു.
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കാം അപകടകാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സ്ഥലത്തുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മുൻകരുതൽ നടപടിയായി പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുകയും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
