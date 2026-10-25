ഡല്ഹിയില് ഏറ്റുമുട്ടല്; ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച കുറ്റവാളിക്ക് വെടിയേറ്റു
രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഡല്ഹി പൊലീസിൻ്റെ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷന്, പ്രമുഖ കുറ്റവാളിക്ക് കാലിന് വെടിയേറ്റു, അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘവും പൊലീസ് പിടിയില്.
Published : October 25, 2026 at 1:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ മൈദാൻ ഗർഹിയിൽ നടന്ന പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ കുറ്റവാളിക്ക് കാലിന് വെടിയേറ്റു. ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് തലയ്ക്ക് വിലയിട്ടിരുന്ന കുറ്റവാളിയായ സ്വാൻ എന്ന സാവനാണ് (മുച്ഛദ് മാമ / മച്ഛർ മാമ) ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് അനധികൃതമായ രണ്ട് തോക്കുകളും കണ്ടെടുത്തു.
ഒക്ടോബർ 25 ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 6:30 ന് ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ മൈദാൻ ഗർഹി പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. പ്രദേശത്ത് ഇയാൾ ഒരു കവര്ച്ച നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഡൽഹി പൊലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കെണിയൊരുക്കി ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. രാവിലെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ വരികയായിരുന്ന ഇയാളോട് നിർത്താൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പൊലീസ് വളഞ്ഞെന്ന് മനസിലാക്കിയ ഇയാൾ പൊലീസിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
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തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിലാണ് ഇയാളുടെ കാലിന് വെടിയേറ്റത്. കൊലപാതകം, കവർച്ച തുടങ്ങി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഇയാൾ പ്രതിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഛഹ് മാർ ഗാംഗിൻ്റെ തലവനായ ഇയാൾ കൊലപാതകം, കൊള്ള, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ തുടങ്ങി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും രണ്ട് അനധികൃത തോക്കുകളും ബൈക്കും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ചണ്ഡീഗഢ് സെക്ടറിലും വെടിവയ്പ്പ്
ചണ്ഡീഗഢിലെ സെക്ടർ 50-ന് സമീപമുള്ള വനമേഖലയിലും ഇന്ന് പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടല് നടന്നു. സെൻ്റ് ജോസഫ് കോൺവെൻ്റ് സ്കൂളിലെ മുൻ വിദ്യാർഥിയായ 17 വയസുകാരൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപട്ടികയിലുള്ള ഒരാള്ക്കും വെടിയേറ്റു. ഇൻസ്പെക്ടർ സെഖോണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ഓപ്പറേഷൻ സെൽ' സംഘമാണ് ഓപ്പറേഷന് നടത്തിയത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് പൊലീസ് സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 'കോൺട്രാക്ട് കില്ലിങ്' (ക്വട്ടേഷൻ കൊലപാതകം) ആണെന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ സൂചന ലഭിച്ചത്.
ബമ്പിഹ സംഘവുമായി ബന്ധമുള്ള ഗുണ്ടാത്തലവൻ ലക്കി പത്യാലിൻ്റെ പേര് ഈ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്നതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നൈതിക് എന്ന വിദ്യാർഥിയോട് വിരോധമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാർഥി, ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് ഇരയെ തിരിച്ചറിയാൻ അക്രമിയോടൊപ്പം എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. സംഭവത്തിനിടയിൽ അതുവഴി വന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറുടെ തോളിലും വെടിയുണ്ടയേറ്റു.
സൈബർ തട്ടിപ്പില് കേരളത്തിലെ രണ്ട് ബാങ്കുകള്ക്കും പങ്ക്
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ ഡൽഹി പൊലീസ് പിടികൂടി. അഞ്ച് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതികൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വഴി പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും, ഒരു ചൈനീസ് പൗരനുമായി ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനു പകരമായി അവർക്ക് പണം ലഭിച്ചിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു.
2013 മുതൽ ഈ സംഘം പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നുവെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ രണ്ട് പ്രാദേശിക ബാങ്കുകൾക്കും ഈ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലാകാതിരിക്കാൻ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ചാണ് പ്രതികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വളരെ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
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