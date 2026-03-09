ഡൽഹി മദ്യനയ കേസ്: സിബിഐയ്ക്കെതിരായ നിരീക്ഷണങ്ങള് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി
Published : March 9, 2026 at 1:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ സിബിഐക്ക് ആശ്വാസം. കേസ് അന്വേഷിച്ച സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയെടുക്കണമെന്ന വിചാരണ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങള് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയതിനെതിരെ സിബിഐ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.
കൂടാതെ ഹൈക്കോടതി വിധി വരുന്നത് വരെ ഇഡി കേസിലെ നടപടികൾ നിർത്തി വയ്ക്കാനും ജസ്റ്റിസ് സ്വരണ കാന്ത ശർമ്മ ഉത്തരവിട്ടു. അടുത്ത വാദം മാർച്ച് 16 നാണ്. ഡൽഹി എക്സൈസ് കേസിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെയും മറ്റ് 22 പേരെയും പ്രതി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കേസ് പൂർണമായും രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കെജ്രിവാളൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയതിൽ സിബിഐ അപ്പീൽ നൽകുകയായിരുന്നു.
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ചില കടുത്ത പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനാവശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻപ് 'സൗത്ത് ഗ്രൂപ്പ്' എന്ന പ്രയോഗം കുറ്റപത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് സിബിഐയെ കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. സിബിഐയുടെ ഹർജിയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിചാരണ കൂടാതെ കെജ്രിവാളിനെയും സിസോദിയയെയും മറ്റുള്ളവരെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
ഫെബ്രുവരി 27നാണ് ഡൽഹി കോടതി മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയും ഉൾപ്പെടെ 23 പേരെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി വിധി പറഞ്ഞത്. കുറ്റപത്രത്തിൽ നിരവധി പോരായ്മകളുണ്ടെന്നും തെളിവുകളുടെ പിൻബലമില്ലെന്നും പ്രത്യേക ജഡ്ജി ജിതേന്ദ്ര സിങ് നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷന് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതേ വിട്ടത്.
കുറ്റപത്രത്തിലെ വൈരുധ്യങ്ങൾ ജഡ്ജി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എടുത്തുകാണിച്ചു. സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ സാക്ഷി മൊഴികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർന്ന് വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളില്ലാതെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെ ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികളായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. സിബിഐ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടു.
കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നതിന് മുൻപ്, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ് കെജ്രിവാളിൻ്റെയും സിസോദിയയുടെയും പേരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപെടുന്നതിന് മുൻപ്, നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരിച്ചെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കെജ്രിവാൾ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്.
2024 മാർച്ച് 21 നാണ് കെജ്രിവാളിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കെ കുറ്റാരോപിതനെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സിസോദിയ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 17 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നു. അതേ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 13 ന് സുപ്രീം കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
