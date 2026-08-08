'ഡൽഹി ലക്ഷ്മി യോജന'; ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത് 5.14 ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകൾ
ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി യോഗ്യരായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 2,500 രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : August 8, 2026 at 9:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ലക്ഷ്മി യോജന ആരംഭിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 5.14 ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകൾ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതുവരെ 2.18 ലക്ഷത്തിലധികം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി യോഗ്യരായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 2,500 രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
പദ്ധതിയോടുള്ള പ്രതികരണം അഭൂതപൂർവമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചു, സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതും സമ്പാദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ സംരംഭത്തോടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് വെറുമൊരു സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതിയല്ലെന്നും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ സമൂഹത്തിൽ മുന്നേറാൻ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക മാത്രമല്ല സമ്പാദ്യം, ഡിജിറ്റൽ സമ്പാദ്യം, സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് രേഖ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യോഗ്യരായ സ്ത്രീകളോട് ഔദ്യോഗിക ഡൽഹി ലക്ഷ്മി യോജന പോർട്ടൽ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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അപേക്ഷ, രേഖ പരിശോധന, യോഗ്യതാ വിലയിരുത്തൽ, അംഗീകാരം, പിഎഫ്എംഎസ് സംയോജനം, ബാങ്കിങ്, പണമടയ്ക്കൽ പ്രക്രിയകൾ എന്നിവ ഡിജിറ്റലായാണ് നടക്കുക. ഓരോ അപേക്ഷയും നാല് തലത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും അംഗീകാര പ്രക്രിയയ്ക്കും വിധേയമായി അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും.
ശനിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ 5,14,460 സ്ത്രീകൾ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും 2,18,728 അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞു. ആകെ രജിസ്ട്രേഷനുകളിൽ 4,36,316 ഗുണഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡല വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം 78,144 പേർ ഇതുവരെ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പങ്കിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
വടക്കുകിഴക്കൻ ജില്ലയിൽ 73,676 പേരും വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ജില്ലയിൽ 55,700 പേരും പടിഞ്ഞാറൻ ജില്ലയിൽ 44,358 പേരുമാണ് രജിസ്ട്രർ ചെയ്തത്. ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു. 5,573 രജിസ്ട്രേഷനുകളാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും രക്ഷാ ബന്ധൻ ദിവസം അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യ ഗഡു വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി (CBDC) വാലറ്റ് വഴി ലഭ്യമാവുന്ന 1,000 രൂപ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കിയുള്ള 1,500 രൂപ ഒരു RD/FD-യിൽ നിക്ഷേപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ 2,500 രൂപയും ഒരു RD/FD-യിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.
സർക്കാർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, വടക്കുകിഴക്കൻ ജില്ലകളിൽ 73,676 രജിസ്ട്രേഷനുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി, അതിൽ 38,579 അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ജില്ലകളിൽ 55,700 പേർ രജിസ്ട്രർ ചെയ്തപ്പോൾ 34,545 അപേക്ഷകൾ അന്തിമമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
അതേസമയം വെസ്റ്റിൽ 44,358 രജിസ്ട്രേഷനുകളും 18,967അന്തിമ സമർപ്പണങ്ങളുമുണ്ട്. സൗത്ത്-വെസ്റ്റ് 44,149 രജിസ്ട്രേഷനുകളും 23,994 അന്തിമ സമർപ്പണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി, തുടർന്ന് ഔട്ടർ നോർത്ത് 39,401 രജിസ്ട്രേഷനുകളും 23,694 സമർപ്പണങ്ങളും സൗത്ത്-ഈസ്റ്റ് 38,979 രജിസ്ട്രേഷനുകളും 18,725 സമർപ്പണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി.
കണക്കുകൾ പ്രകാരം നോർത്ത് 37,263 രജിസ്ട്രേഷനുകളും 16,074 അന്തിമ സമർപ്പണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി, ഈസ്റ്റ് 30,621 രജിസ്ട്രേഷനുകളും 14,771 സമർപ്പണങ്ങളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സൗത്ത് 26,316 രജിസ്ട്രേഷനുകളും 11,000 അന്തിമ സമർപ്പണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി. സെൻട്രൽ-നോർത്ത് 14,279 രജിസ്ട്രേഷനുകളും 6,332 അന്തിമ സമർപ്പണങ്ങളും സെൻട്രൽ 13,715 രജിസ്ട്രേഷനുകളും 4,208 അന്തിമ സമർപ്പണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി.
പഴയ ഡൽഹി 12,286 രജിസ്ട്രേഷനുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അതിൽ 6,038 അപേക്ഷകൾ ഒടുവിൽ സമർപ്പിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ 5,573 രജിസ്ട്രേഷനുകളും 1,801 അന്തിമ സമർപ്പണങ്ങളും ഉണ്ടായതായി ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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