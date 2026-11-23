മുതിർന്ന പൗരനെ മക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല; സുപ്രധാന വിധിയുമായി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി
സ്വന്തം വീട്ടിൽ സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അവകാശമുണ്ട്, മകനെയും മരുമകളെയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്
By PTI
Published : November 23, 2026 at 8:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുതിർന്ന പൗരനെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. 85 വയസുകാരനായ പിതാവ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ജസ്റ്റിസ് അമിത് മഹാജന്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ഈ നിർണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സമാധാനപരമായും അന്തസോടെയും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഹർജിക്കാരനായ വയോധികന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മൂത്ത മകനോടും മരുമകളോടും നാല് ആഴ്ചയ്ക്കകം വീട് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇതിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റും ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണറും വയോധികന്റെ ഒഴിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷ നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വയോധികർക്ക് അനുകൂലമായ സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
2007-ലെ മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും സംബന്ധിച്ച നിയമപ്രകാരം മക്കളിൽ നിന്നുള്ള പീഡനം തെളിവുകൾ സഹിതം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒഴിപ്പിക്കൽ സാധ്യമാകൂ എന്ന അധികാരികളുടെ നിലപാട് കോടതി തള്ളി. സ്വന്തം സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും സമാധാനമായി ജീവിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തന്നെ ഒഴിപ്പിക്കലിന് മതിയായ കാരണമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഹർജിക്കാരന്റെ മക്കൾ തമ്മിൽ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് മഹാജൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നാൽ തർക്കങ്ങൾ ഹർജിക്കാരൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുടെ ആധികാരികതയെ സംശയിക്കാനോ, മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിക്കാനോ ഉള്ള കാരണമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.
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വീടിന്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളും മാനസികവിഷമങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായ തെളിവുകളിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും, സിവിൽ/ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെപ്പോലെയുള്ള കർശനമായ തെളിവുകളുടെ മാനദണ്ഡം ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബിസിനസ് തർക്കങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വയോധികനായ മാതാപിതാക്കളുടെ നിയമപരമായ സംരക്ഷണം നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"തന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് മക്കളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മുതിർന്ന പൗരൻ, താൻ അവരാൽ മോശമായി പെരുമാറപ്പെട്ടുവെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതില്ല. തനിക്ക് സമാധാനപരമായും അന്തസോടെയും ജീവിക്കാൻ തന്റെ സ്വത്തിന് സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ മതിയാകും" കോടതി പറഞ്ഞു.
അവർ വീട് ഒഴിയാൻ വിസമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല, ഹർജിക്കാരനോടുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റം മോശമാവുകയും, സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. 2020-ൽ ഹർജിക്കാരന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടതോടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായതായി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
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