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സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം; യൂബറിനും ഓലയ്‌ക്കും ക്യാബ് സേവന കമ്പനികൾക്കും കോടതി നോട്ടീസ്

ടാക്‌സികളിലും റൈഡ് ഷെയറിങ് സർവീസുകളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആദിത്യ സെഹ്ഗാൽ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം.

UBER OLA AND RAPIDO TAXI APPLICATIONS DELHI HC NOTICE TO CAB PLATFORMS RIDE HAILING SERVICES
Delhi High Court (ANI)
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By ANI

Published : September 30, 2026 at 4:15 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആപ്പ് അധിഷ്‌ഠിത ഗതാഗത കമ്പനികളായ യൂബർ, ഓല, റാപ്പിഡോ എന്നീ ക്യാബ് സേവന കമ്പനികൾക്കും കേന്ദ്ര-ഡൽഹി സർക്കാരുകൾക്കും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. ടാക്‌സികളിലും റൈഡ് ഷെയറിങ് സർവീസുകളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആദിത്യ സെഹ്ഗാൽ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദേവേന്ദ്ര കുമാർ ഉപാധ്യായ, ജസ്റ്റിസ് തേജസ് കരിയ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളോട് മറുപടി നൽകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും കേസ് ഡിസംബർ 16-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്‌തു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ടാക്‌സി ആപ്പ് സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ബോധവാന്മാരാക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. "ടാക്‌സി ആപ്പുകളുടെ സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത്" ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

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വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിൽ ആപ്പ് അധിഷ്‌ഠിത കമ്പനികൾക്ക് കീഴിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ക്യാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർമാരെ വേണ്ടത്ര പരിശോധിക്കുന്നില്ലെന്നും സെഹ്ഗാലിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാത്രി എട്ട് മണിയോ ഒമ്പത് മണിയോ കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിലോ മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലോ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാർ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.

ഡ്രൈവർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കൽ, ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കൽ, ഡ്രൈവർമാരെയും വാഹനങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയൽ, നിശ്ചയിച്ച റൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലെ പ്രതികരണം, പരാതി പരിഹാരം, റൈഡ്-ഷെയറിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും നിയമപാലകരും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആശങ്കകളുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

യാത്ര നടത്തുന്ന ഡ്രൈവറും വാഹനവും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഡ്രൈവറെയോ വാഹനത്തെയോ അനധികൃതമായി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിഴയില്ലാതെ യാത്ര റദ്ദാക്കാൻ യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കണമെന്നും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

എസ്.ഒ.എസ് (SOS) അലേർട്ടുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്‌ട സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ, ബാധകമായ നിയമത്തിനും സ്വകാര്യ സംരക്ഷണത്തിനും വിധേയമായി ബുക്കിങ് വിശദാംശങ്ങൾ, ഡ്രൈവർ ഐഡിൻ്റിറ്റി, വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, തത്സമയ ലൊക്കേഷൻ എന്നിവ പൊലീസുമായും പങ്കിടാം.

മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച റൂട്ടിൽ നിന്ന് വൻതോതിലോ വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെയോ വണ്ടി തിരിച്ചുവിട്ടാൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അലേർട്ടുകൾ നൽകണമെന്നും ഡ്രൈവർമാർക്കായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ലിംഗസംവേദനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ആളൊഴിഞ്ഞതും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വൈദഗ്‌ധ്യവും അനുഭവ പരിചയവുമുള്ള വനിതാ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത അഗ്രഗേറ്ററുകൾ ആനുകാലികമായി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുടനീളം സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഏകീകൃതമായി നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം

ഡ്രൈവർമാരുടെ മോശം പെരുമാറ്റം, ഉപദ്രവം, ആക്രമണം, റൂട്ട് വ്യതിയാനം, ഡ്രൈവറെയോ വാഹനത്തേയോ അനധികൃതമായി മാറ്റുക, അടിയന്തര പ്രതികരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരാജയം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അഭിഭാഷകരായ വികാസ് ഗുപ്‌ത, ആദിത്യ സെഹ്ഗാൽ, കുശിക് ആനന്ദ്, സോഹിൽ ശർമ്മ എന്നിവരാണ് ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായത്.

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TAGGED:

UBER OLA AND RAPIDO
TAXI APPLICATIONS
DELHI HC NOTICE TO CAB PLATFORMS
RIDE HAILING SERVICES
DELHI HC NOTICE TO CAB PLATFORMS

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