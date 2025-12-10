Kerala Local Body Elections2025

ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി; നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ എന്തിനാ ഇത്ര മടി? കേന്ദ്രത്തോട് ചോദ്യവുമായി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി

ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ സഹായമില്ലാതെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതില്‍ കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Delhi High Court IndiGo crisis IndiGo INDIGO DELAYED FLIGHTS
IndiGo (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025

Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധിയില്‍ വിമാനക്കമ്പനിക്കെതിരെയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെയും രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി പരിധികൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മതിയായ പൈലറ്റുമാരെ ഇൻഡിഗോ സമയബന്ധിതമായി നിയമിച്ചില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും ഇൻഡിഗോയോടും മറുപടി നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസത്തിനിടെ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് 4600-ലധികം വിമാന സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. വിമാനക്കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ എന്തിനാണ് മടിക്കുന്നത്. അവർ നിസഹായരായത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കോടതി ചോദിച്ചു. ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് ഡികെ ഉപാധ്യായയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ സഹായമില്ലാതെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതില്‍ കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിസന്ധി മുൻനിര്‍ത്തി അഭിഭാഷകരായ അഖിൽ റാണയും ഉത്കർഷ് ശർമ്മയും നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി കൊണ്ടാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. എന്നാൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പൂർണമല്ലെന്നും ആവശ്യമായ തെളിവുകളും ഗവേഷണമോ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, യാത്രക്കാർക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനും പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ഇൻഡിഗോ ജീവനക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിച്ചു. ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് വിമാന നിരക്കുകൾ അന്യായമായി കൂട്ടിയതിനെയും ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ചെയ്‌തു.

ഡിസംബർ 20-നകം മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. അതേസമയം ഡിസംബർ എട്ടിന് നടന്ന വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന് മുന്നിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും വാദം കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനകം തന്നെ ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സമയബന്ധിതമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സൂര്യകാന്ത് പ്രസ്‌താവിച്ചു. സർക്കാർ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ, ഈ കേസിൽ അടിയന്തര വാദം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ ഈ ആഴ്‌ച ആദ്യം മുതൽ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതില്‍ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. നിരവധി സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കുകയും യാത്രക്കാര്‍ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് റീ ഫണ്ട് നല്‍കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. വ്യോമയാന മേഖലകളിലെ കുത്തകവല്‍ക്കരണമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു.

