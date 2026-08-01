കുശാൽ സിങ്ങിനെതിരായ വ്യാജ പ്രചാരണം; പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് നിർദേശം
സിംഗപ്പൂർ സ്വദേശിയായ യുവതിക്കെതിരെ കുശാൽ സിങ് നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്
Published : August 1, 2026 at 2:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം കുശാൽ സിങ്ങിനെതിരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. താരത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ അടങ്ങിയ മുഴുവൻ പോസ്റ്റുകളും അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റിസ് സച്ചിൻ ദത്ത ഉത്തരവിട്ടു. സിംഗപ്പൂർ സ്വദേശിയായ യുവതിക്കെതിരെ കുശാൽ സിങ് നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.
ഉത്തരവാദിത്തം മെറ്റയ്ക്കും
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവച്ച അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റുകൾ, റീൽസുകൾ, സ്റ്റോറി ഹൈലൈറ്റുകൾ, അടിക്കുറിപ്പുകൾ, കമൻ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പിൻവലിക്കാനാണ് ഒന്നാം പ്രതിയായ യുവതിക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലൈംഗികാതിക്രമം, മോശം പെരുമാറ്റം തുടങ്ങിയ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
പ്രതി ഈ നിർദേശം പാലിക്കാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ, ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ടാം പ്രതിയായ മെറ്റയെ (ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം) സമീപിക്കാൻ പരാതിക്കാരന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മെറ്റ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ സിവിൽ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ ഓർഡർ 39 റൂൾ 3 പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പാലിക്കാൻ പരാതിക്കാരനായ കുശാൽ സിങ്ങിനോടും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമെന്ന് താരം
ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സീനിയർ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീം അംഗവും പ്രൊഫഷണൽ താരവുമാണ് കുശാൽ സിങ്. 2022ൽ നടന്ന ഫിബ അണ്ടർ 16 ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2026 ജൂലൈ മുതലാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയായ ഒന്നാം പ്രതി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ താരത്തിനെതിരെ നിരന്തരമായ അപകീർത്തി പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുശാൽ സിങ്ങിനെതിരെ വ്യാജവും അപകീർത്തികരവുമായ ആരോപണങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിരവധി പോസ്റ്റുകളും റീൽസുകളും സ്റ്റോറികളുമാണ് ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ട ഈ പോസ്റ്റുകൾ തൻ്റെ സൽപേരിന് ഗുരുതരമായ മങ്ങലേൽപ്പിച്ചതായി താരം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരോട് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തി, മോശമായി പെരുമാറി തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും വ്യാജമാണെന്നും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ അപകീർത്തികരമാണെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു.
താരത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുതിയ റീൽസുകളും സ്റ്റോറികളും നിരന്തരം അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആസൂത്രിതമായ പ്രചാരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കുശാൽ സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആരോപണങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും താരത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ തകർക്കുന്നതിനുമായി ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഏജൻസികളെ ടാഗ് ചെയ്യാൻ പ്രതി തൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അപകീർത്തികരമായ ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയ ഒന്നിലധികം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസുകളുടെ യുആർഎല്ലുകളും സ്റ്റോറി മീഡിയ ഐഡികളും പരാതിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഈ വാദങ്ങളും രേഖകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വിവാദ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
തുടർനടപടികൾ ഇങ്ങനെ
ഇടക്കാല ആശ്വാസം അനുവദിച്ചതിന് പുറമെ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് കോടതി സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൻസ് ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടി സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. പരാതിക്കാരൻ്റെ രേഖകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതോ നിഷേധിക്കുന്നതോ ആയ സത്യവാങ്മൂലവും ഇതിനൊപ്പം നൽകണം. ഇതിനുശേഷം 30 ദിവസത്തിനകം മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ പരാതിക്കാരനും കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമായി 2026 സെപ്റ്റംബർ 17ന് കേസ് ജോയിൻ്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക് (ജുഡീഷ്യൽ) മുൻപാകെ പരിഗണിക്കും. കേസും ഇടക്കാല അപേക്ഷയും 2027 ജനുവരി 13ന് കോടതി വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും.
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