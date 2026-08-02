പേപ്പർ ചോർച്ച കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ജഡ്ജിയെ സ്ഥലം മാറ്റി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി
പേപ്പർ ചോർച്ച കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജി അനു ഗ്രോവർ ബാലിഗെയെയും 137 ജഡ്ജിമാരേയും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സ്ഥലം മാറ്റി.
By PTI
Published : August 2, 2026 at 1:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പേപ്പർ ചോർച്ച കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക കോടതിയിലെ ജഡ്ജി അനു ഗ്രോവർ ബാലിഗെയെയും 137 ജഡ്ജിമാരേയും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സ്ഥലം മാറ്റി. നീറ്റ് വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേപ്പർ ചോർച്ച കേസ് ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേക ജഡ്ജി അജയ് ഗുപ്തയായിരിക്കും ജഡ്ജി ബാലിഗയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി എത്തുക. ജൂലായ് 25ന് ചുമതലയേറ്റ ബാലിഗ നിയുക്ത കോടതിയിൽ ഒരു ആഴ്ച പോലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
ശനിയാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ഭീകരവാദ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി(എൻഐഎ)യുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോടതിയിലേക്കാണ് ബാലിഗയെ സ്ഥലം മാറ്റിയത്. വികാസ് ദുൽ, പ്രശാന്ത് ശർമ്മ, പുലസ്ത്യ പ്രമചല, കിരൺ ബൻസാൽ, അമിത് ബൻസാൽ എന്നിവരാണ് ഭീകരവാദ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പുതിയ എൻഐഎ ജഡ്ജിമാർ.
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പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും മറ്റ് ക്രിമിനൽ കേസുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു നിയുക്ത കോടതി വേണമെന്ന് ജൂലൈ 23ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അതിവേഗ കോടതിയിൽ ജഡ്ജിയായി ബാലിഗയെ നിയമിച്ചത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച കേസുകൾ വേഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച കേസിലെ ആദ്യ വാദം കേൾക്കൽ ജൂലൈ 27 നാണ് നടന്നത്, പിന്നീട് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം നടപടികൾ മാറ്റിവച്ചു. തുടർന്ന് സിബിഐ കുറ്റപത്രവും രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി കേസ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി. കേസിൽ 13 പ്രതികൾക്ക് എതിരെ ഏജൻസി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
യഷ് യാദവ്, മംഗിലാൽ ബിവാൾ, ദിനേശ് ബിവാൾ, വികാസ് ബിവാൾ, ശുഭം ഖൈർനാർ, ധനഞ്ജയ് ലോഖണ്ഡെ, പ്രഹ്ലാദ് കുൽക്കർണി, തേജസ് ഹർഷദ് കുമാർ, ഡോ. മനോജ് ഷിരുരെ, ശിവരാജ് രഘുനാഥ് മോട്ടെഗാവ്കർ, മനീഷ വാഗ്മരെ, മനീഷ മന്ധാരെ, മനീഷ സഞ്ജയ് ഹവാൽദാർ എന്നിവരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പേപ്പർ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് മെയ് 12 ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനായി മെയ് മൂന്നിന് നടത്തിയ നീറ്റ്-യുജി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ജൂൺ 21 ന് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തി.
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