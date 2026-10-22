നേഹ ബോറക്കെതിരായ പൊലീസ് നോട്ടീസ്; ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
ഒക്ടോബർ 16 ന് സിജെപിയുടെ 'തിരംഗ' മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെയാണ് എഐഎസ്എ അധ്യക്ഷ നേഹ ബോറയെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ എടുത്തത്
Published : October 22, 2026 at 9:03 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐസ) ദേശീയ അധ്യക്ഷ നേഹ ബോറയ്ക്ക് ഡൽഹി പൊലീസ് നൽകിയ നോട്ടീസിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് സുബ്രമണ്യം പ്രസാദിൻ്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്. ദസറ അവധിക്കാലമായതിനാൽ കോടതി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഹർജിക്കാരുടെ പ്രത്യേക അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് അടിയന്തരമായി കേസ് ഇന്ന് പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ നോട്ടീസ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വസ്തുതാവിരുദ്ധവും അവ്യക്തവുമാണെന്ന് നേഹ ബോറ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള പൗരൻ്റെ മൗലികാവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും സർക്കാരിനോടുള്ള വിയോജിപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്താനുമുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണ് പൊലീസ് നടത്തുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 18നാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ബോറയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 19ന് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണ കാലയളവിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി 10,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടും ആൾജാമ്യവും ഹാജരാക്കണമെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്എസ്) സെക്ഷൻ 126 പ്രകാരം ഡൽഹി പൊലീസ് നേഹയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമപ്രകാരം പൊലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ ജനാധിപത്യ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണെന്നാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സംഘടിപ്പിച്ച ലെഹ്റ ദോ തിരംഗ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെ ഒക്ടോബർ 16ന് ഡൽഹി പൊലീസ് നേഹ ബോറയെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ എടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഒക്ടോബർ 17ന് ഇവരെ വിട്ടയച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിജെപി സ്ഥാപകനായ അഭിജീത് ദിപ്കെയെയും ബിഎൻഎസ്എസ് സെക്ഷൻ 126, 170 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിൽ വച്ചത്. സമാധാന ലംഘനം നടത്തിയെന്ന സംശയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഡൽഹി പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് 50,000 രൂപയുടെ സമാധാന ബോണ്ട് ഒപ്പുവച്ച ശേഷം സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തേക്ക് സമാധാനം നിലനിർത്തുമെന്ന കർശന വ്യവസ്ഥയിന്മേലാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെയെ വിട്ടയച്ചത്.
സിജെപി പ്രതിഷേധവും അറസ്റ്റും
വോട്ടർപട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നതും സമരങ്ങൾക്കായി അനുമതി റദ്ദാക്കിയതുമായ ജന്തർമന്തറിൽ ദേശീയ പതാകയേന്തി പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഒക്ടോബർ 14ന് സൗരവ് ദാസ്, ആശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവർ കസ്റ്റഡിയിലായി. തുടർന്ന് ഇരുവരെയും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
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ഒക്ടോബർ 19ന് ഇവരുടെ ജാമ്യക്കാരുടെ രേഖകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുകയും കസ്റ്റഡി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുകയുമായിരുന്നു. കസ്റ്റഡി കാലാവധി ബുധനാഴ്ച അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് മോചന ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. നേരത്തെ, ഇവരുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇടപെടാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം കാത്തിരിക്കാനും പരാതി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനുമാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചത്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾക്കും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കുമെതിരെ പൊലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.
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