രാഹുലിനും കെസിക്കും അഖിലേഷ് യാദവിനും ആശ്വാസം; യുജിസി വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധ കേസിലെ നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു
കോൺഗ്രസ് എംപിമാരായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, കെ സി വേണുഗോപാൽ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി മേധാവി അഖിലേഷ് യാദവ്, ഡിഎംകെ നേതാക്കളായ കനിമൊഴി, എ രാജ എന്നിവർക്കെതിരായ കേസിലെ നടപടികൾക്കാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ
By ANI
Published : March 23, 2026 at 7:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുജിസി മാർഗനിർദ്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്കെതിരായ നടപടികൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് എംപിമാരായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, ഡിഎംകെ നേതാക്കളായ കനിമൊഴി, എ. രാജ എന്നിവർക്കെതിരായ കേസിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം.
കേസിലെ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഡിഎംകെ നേതാവ് സി.വി.എ.പി. എഴിലരശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹർജിയിലും സ്റ്റേ ഹർജിയിലും മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസ് അനൂപ് ജയറാം ഭംഭാനി ഡൽഹി പൊലീസിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് കേസിൽ വാദം കേൾക്കൽ ആരംഭിക്കും.
മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അമിത് ആനന്ദ് തിവാരി, അഭിഭാഷകൻ വിവേക് സിങ്ങ് എന്നിവരാണ് എഴിലരശന് വേണ്ടി ഹാജരായത്. 2025 ഫെബ്രുവരി ആറിന് യുജിസി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കരടിനെതിരെ ഹർജിക്കാരൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നും അതിൽ 15 എംപിമാർ പങ്കെടുത്തുവെന്നും കോടതിയിൽ വാദമുയർന്നു.
ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സെക്ഷൻ 223(എ) പ്രകാരമാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനായി നിരവധി തവണ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വാമൊഴിയായി അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതിനാൽ കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ റൗസ് അവന്യൂ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാർച്ച് 20-ന് ന്യൂഡൽഹി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ രണ്ടാഴ്ച കൂടി സമയം വേണമെന്ന് അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് പരസ് ദലാൽ പറഞ്ഞു.
റിപ്പോർട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി കേസ് മൂന്ന് ആഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെയ്ക്കുകയും ഏപ്രിൽ 14-ന് വാദം കേൾക്കാനായി പട്ടികപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധി, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, അഖിലേഷ് യാദവ്, എ. രാജ, കനിമൊഴി തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
അതേസമയം, അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ പ്രതികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും 10 പ്രതികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാതെ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും റൗസ് അവന്യൂ കോടതി ഡൽഹി പൊലീസിനോട് ചോദിച്ചു. "ഈ കേസിൽ പൂർണ്ണവും നീതിയുക്തവുമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരാജയപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വകുപ്പുതല നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ ഉത്തരവ് ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഈ കോടതി ബാധ്യസ്ഥമാണ്," കോടതി പറഞ്ഞു.
