മൂല്യനിർണയം; കേന്ദ്രസർക്കാരിനും സിബിഎസ്ഇയ്ക്കും ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്
ഒഎസ്എം (ഓണ് സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ്) സംവിധാനം ചോദ്യം ചെയ്ത് എൻ എസ് യു നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നോട്ടീസ്. ഈ മാസം 12ന് ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
By ANI
Published : June 8, 2026 at 3:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇ മൂല്യനിർണയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനും സിബിഎസ്ഇയ്ക്കും ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്. ഒഎസ്എം (ഓണ് സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ്) സംവിധാനം ചോദ്യം ചെയ്ത് എൻ എസ് യു നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നോട്ടീസ്. ഈ മാസം 12ന് ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ നീന ബൻസാൽ, കൃഷ്ണ, മധു ജെയിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നും പ്രതികരണം തേടിയത്.
ഉത്തക്കടലാസുകൾ തയ്യാറാക്കി ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് വഴി മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്ന രീതി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഹർജിക്കാരൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായതിനാൽ ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് സിബിഎസ്ഇയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.
സിബിഎസ്ഇ ഉന്നയിച്ച എതിർപ്പ് അവർ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞു. വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതികൾ ബോർഡ് പരിഹരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തരം ബുദ്ദിമുട്ടുകൾക്ക് ഇരയായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് എഴുതാമെന്നും സിബിഎസ്ഇയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ഒഎസ്എം പകർപ്പുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ശരിയായി അടയാളപ്പെടുത്താത്തതും മുതലായവയിൽ നഷ്ടപരിഹാര മാർക്ക് നൽകാൻ സിബിഎസ്ഇയോട് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ എൻഎസ്യുഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ കമ്പനിക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയുടെ ന്യായയുക്തത, സുതാര്യത, വിശ്വാസ്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ബോർഡ് മാർക്കുകൾ അക്കാദമിക് പ്രകടനത്തിൻ്റെ രേഖ മാത്രമല്ല. അവ സർവകലാശാലകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, സ്കോളർഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ, പ്രവേശന യോഗ്യത, വിദ്യാർഥികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് ഭാവി എന്നിവ നിർണയിക്കുന്നു. മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയയിലെ ഏതെങ്കിലും പിശക്, കാലതാമസം അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തക്കേട് എന്നിവ ഉടനടി പരിണതഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് പിന്നീട് വേണ്ടത്ര പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
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മൂല്യനിർണയ പ്രക്രിയയിലെ പിശക്, കാലതാമസം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിണതഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് പിന്നീട് പൂർണമായും വേണ്ടത്ര പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു. മാർക്ക് സ്കാനുകൾ, അപൂർണമായ മാർക്ക് ഷീറ്റ്, ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പൊരുത്തക്കേട്, അപ്രതീക്ഷിതമായി കുറഞ്ഞ മാർക്ക് എന്നിവയിൽ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചതായി ഹർജിക്കാരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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