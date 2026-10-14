ക്ഷീരേതര ‘പനീർ’ വിൽപ്പനയ്ക്കെതിരായ ഹർജി; ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ നിലപാട് തേടി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി
പാലിൽനിന്ന് നിർമ്മിക്കാത്തതും പാലുത്പ്പന്നങ്ങൾക്ക് സമാനമായതുമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ ‘പനീർ’ എന്ന പേരിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് കോടതി നിലപാട് തേടിയത്.
By PTI
Published : October 14, 2026 at 5:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാലിൽനിന്ന് നിർമിക്കാത്തതും പാലുത്പന്നങ്ങൾക്ക് സമാനമായതുമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ ‘പനീർ’ എന്ന പേരിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ നിലപാട് തേടി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ബുധനാഴ്ച ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും (FSSAI) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെയും നിലപാടാണ് കോടതി തേടിയത്.
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പനീർ അംഗീകൃത ക്ഷീരോത്പന്നമാണെങ്കിലും, പാൽ അല്ലാത്ത ചേരുവകൾ അടങ്ങിയതും പനീറിന് തുല്യമായ പോഷകമൂല്യമില്ലാത്തതുമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതും പനീറിന്റെ യഥാർത്ഥ പോഷക ഗുണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു.റിധിമ സിങ്, അവലോകിതേശ്വർ പദ്മപാണി സിദ്ധാർഥ് എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ, ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിതിൻ ഡബ്ല്യു. സാംബ്രെയും ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് സിങ്ങും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI), കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ഡൽഹി സർക്കാർ എന്നിവയ്ക്ക് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയും ആറാഴ്ചക്കകം മറുപടി നൽകാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
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ഹോട്ടലിലോ റസ്റ്റോറന്റിലോ പനീർ ചേർത്ത വിഭവം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് യഥാർഥ പനീർ ഉപയോഗിച്ചാണോ അതോ പനീറിന് സമാനമായ മറ്റൊരു പാലുത്പന്നം ഉപയോഗിച്ചാണോ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് അറിയാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉത്സവകാലം കണക്കിലെടുത്ത്, വിപണിയിലുള്ള പനീറിന്റെയും പനീർ എന്ന പേരിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്താൻ അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് അവർ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അധികൃതർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ അവർ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് പ്രതികരിച്ചു.
പാൽ ഉപയോഗിക്കാതെ നിർമിക്കുന്ന പനീറിനെതിരെ ഗുജറാത്ത്, പഞ്ചാബ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനകം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, തലസ്ഥാനത്ത് പാൽ ഉപയോഗിക്കാതെ പനീർ (ഡയറി അനലോഗ് പനീർ) നിർമിക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും വിൽക്കുന്നതും വിളമ്പുന്നതും തടയാൻ അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.ഹോട്ടലുകൾ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, കാറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകൾ, ഇ-കൊമേഴ്സ് വഴി ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളിൽ പനീറിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമാന ഉത്പന്നങ്ങളോ പാലില്ലാത്ത ചേരുവകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.“ഒരു ഉത്പന്നം പനീറിന് സമാനമായതോ ക്ഷീരേതര ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് പകരമാണെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കെ ഉപഭോക്താവ് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ‘പനീർ’ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉത്പന്നം വാങ്ങുകയോ ഓർഡർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താവിന് നിയമപ്രകാരം പനീർ എന്ന നിർവചനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉത്പന്നം ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. പാലിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് പകരം സസ്യജന്യ കൊഴുപ്പ്, സസ്യ എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ പാലിൽനിന്നല്ലാത്ത മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഉൽപ്പന്നം ഉപഭോക്താവിന് അറിയാതെ നൽകാൻ പാടില്ല,” ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
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