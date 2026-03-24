ഭൂമി കുംഭകോണ കേസ്: ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് തിരിച്ചടി, എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളി
മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമപരമായി അസാധുവാണെന്നായിരുന്നു ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ വാദം. ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദർ ദുദേജയുടെ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നടപടി.
Published : March 24, 2026 at 4:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സിബിഐ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആർജെഡി നേതാവും മുൻ റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദർ ദുദേജയുടെ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നടപടി.
2022-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ 2022, 2023, 2024 വർഷങ്ങളിലായ സമർപ്പിച്ച മൂന്ന് കുറ്റപത്രങ്ങളെയും, കുറ്റപത്രം സ്വീകരിച്ച ഉത്തരവുകളെയും ഹർജി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 17എ പ്രകാരം മുൻകൂർ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമപരമായി അസാധുവാണെന്നായിരുന്നു ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ വാദം.
എന്നാൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് ആരോപണവിധേയമായ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയതെന്നും അതിനാൽ അഴിമതി കേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളുടെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ വാദിച്ചു.
എന്നാൽ നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ മന്ത്രി നേരിട്ട് എടുക്കുന്നതല്ലെന്നും ജനറൽ മാനേജർമാരാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ സെക്ഷൻ 17 എ പ്രകാരമുള്ള സംരക്ഷണം ബാധകമല്ലെന്നും ഹർജിയിൽ വാദമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹർജിയെ എതിർത്ത്, അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ്വി രാജുവാണ് സിബിഐക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത്.
കേസിൽ കോടതി നേരത്തെ ഇരുവശത്തുനിന്നും വിശദമായ വാദങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു. വിധി പറയുന്നതിനുമുമ്പ് രേഖാമൂലമുള്ള സമർപ്പണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2004 നും 2009 നും ഇടയിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരിക്കെ, മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ സോണിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി തസ്തികകളിലേക്ക് ക്രമരഹിതമായ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്. ജോലിയ്ക്ക് പകരം ഭൂമി കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിയെന്നും കേസിൽ പറയുന്നു.
2022 മെയ് 18ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും ഭാര്യ, രണ്ട് പെൺമക്കൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ലാലു യാദവ്, ഭാര്യയും മുൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ റാബ്രി ദേവി, മകൻ തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് സിബിഐയുടെ കുറ്റപത്രം. അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ന്യായമായ അന്വേഷണത്തിനുള്ള തൻ്റെ അവകാശത്തെ ലംഘിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് കേസിൽ ലാലു പ്രസാദ് തുടക്കം മുതൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യം.
ഐആർസിടിസി ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ മാനേജർമാരായ ആർ കെ ഗോയൽ, വി കെ അസ്താന സുജാത ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരും ചാണക്യ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുമായ വിനയ് കൊച്ചാർ, വിജയ് കൊച്ചാർ എന്നിവരെയും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2004നും 2014നും ഇടയിൽ ഉണ്ടായ കേസാണ് ജോലിക്ക് ഭൂമി അഴിമതിക്കേസ്.
