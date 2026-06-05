സിജെപിയ്ക്ക് എതിരായ ഹർജിയിൽ അടിയന്തര വാദം കേൾക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി
പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പരിസരത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 'സേവ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷനാണ്' ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
By PTI
Published : June 5, 2026 at 3:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി(സിജെപി)യ്ക്ക് എതിരെ നൽകിയ ഹർജിയിൽ അടിയന്തര വാദം കേൾക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. നീറ്റ് പരീക്ഷാ സംബന്ധമായ പിഴവുകൾ കാരണം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം പരിസരത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 'സേവ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷനാണ്' ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
ജൂൺ ആറിന് ജന്തർ മന്തറിൽ വച്ചാണ് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുക. പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉയർന്ന് വരാനിടെയുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ സൗരഭ് ബാനർജി, അമിത് ശർമ്മ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
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ഐജിഐ വിമാനത്താവളം, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ, ഹൈവേ എൻട്രി പോയിൻ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉടനടി "പ്രതിരോധ, ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണ നടപടികൾ" എടുക്കണണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പ്രതിഷേധം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ യുഎസ്എ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
പൊതുസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് ആശുപത്രികൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ഹൈക്കോടതി, സുപ്രീം കോടതി തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അടിയന്തര സേവനങ്ങളും പൊതുജന സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആൾക്കൂട്ട ഒത്തുചേരൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റ് ശൃംഖല വഴി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി യുവാക്കളെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരു സംഘമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ഈ മാസം ആദ്യം, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ഡൽഹിയിൽ തൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വിദ്യാർഥികളോടും അനുയായികളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ജൂൺ 6 ന് വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ചും പ്രതിഷേധത്തിന് പങ്കുചേരാൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ അനുയായികളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
യുവാക്കൾ നയിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രസ്ഥാനമായ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വൻ ജനപ്രീതിയാണ് നേടിയത്, കൂടാതെ നിരവധി പേർ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ അംഗമായിട്ടുണ്ട്.
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