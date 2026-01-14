ETV Bharat / bharat

സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ പള്ളി നിർമാണമെന്ന് ഹര്‍ജി; എൻജിഒയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി

സമൂഹം മറ്റ് നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നു. ഹർജിക്കാരൻ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ പള്ളി നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി (PIL) പരിഗണിക്കവെ, ഒരു എൻജിഒയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. സമാനമായ വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിക്കുന്നതിലൂടെ ഹർജിക്കാർ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദേവേന്ദ്ര കുമാർ ഉപാധ്യായ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഇത്തരം ഹർജികൾ പതിവായി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു. സമൂഹത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം, കുടിവെള്ളമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, ഹർജിക്കാർ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും ഇത് യഥാർത്ഥ പൊതുതാൽപ്പര്യമാണോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

"സമൂഹം മറ്റ് നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹർജിക്കാരൻ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ ഹർജികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ എന്ന് കോടതിക്ക് സംശയമുണ്ടാക്കുന്നു" എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

'സേവ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ' എന്ന സംഘടനയാണ് ബഹാപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ആറുവരി പാതയോരത്തും പരിസരത്തെ ഹരിതഭൂമിയിലും വൻതോതിൽ കൈയേറ്റം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 1960-ൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി മതപരമായ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചുവെന്നും ഇത് ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ലംഘനത്തിനും കാരണമാകുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് സംഘടനയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചെങ്കിലും, കോടതി ഇത് തള്ളി. എൻജിഒയുടെ പ്രവർത്തനം മതപരമായ മുൻവിധിയോടെയാണെന്ന് മുൻപ് മറ്റൊരു കോടതി ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എതിർഭാഗം അഭിഭാഷകനും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

1960 ൽ ഭൂമി ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും 1963 ൽ ഒരു വ്യാവസായിക ഭവന പദ്ധതിക്കായി ഡൽഹി വികസന അതോറിറ്റിക്ക് (ഡി‌ഡി‌എ) കൈമാറുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ പിന്നീട് നിയമവിരുദ്ധമായി മതപരമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ ആ ഭൂമി കൈയടക്കപ്പെട്ടു. ഇത് സ്ഥലത്തെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും ഡൽഹിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ലംഘനത്തിനും കാരണമായി - ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് , മതസംഘടന, സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എസ്‌ടിഎഫ്) എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ അധികാരികൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് പരാതികൾ നൽകി. എന്നാൽ അവരാരും തന്നെ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി കയ്യേറ്റം തടയുന്നതിന് ഒരു വിധത്തിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് എൻ‌ജി‌ഒ വാദിച്ചു.

സർക്കാർ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അധികാരികൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഭൂമാഫിയയുമായി ഒത്തുകളിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ നിർദേശം തേടി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയല്ലാതെ ഹർജിക്കാരന് മറ്റ് മാർഗമില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

എന്നിരുന്നാലും, വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ അത്തരം പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്‌തതിന് ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകനെ ബെഞ്ച് വിമർശിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അധികാരപരിധി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ഫൗണ്ടേഷൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചെങ്കിലും കോടതി അഭിപ്രായത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

ഇതേ സംഘടനയെ ശാസിച്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ചും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പരാമർശിച്ചു. മുൻകാല ജുഡീഷ്യൽ നിരീക്ഷണങ്ങളും നടപടികളും കണക്കിലെടുത്ത്, ജനുവരി 21 ന് കേസ് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചു.

