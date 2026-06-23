കാർ വിറ്റെങ്കിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റിയില്ല; വ്യാജക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയ അഭിഭാഷകന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ സംരക്ഷണം
ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ ജസ്റ്റിസ് ശങ്കർ കുമാർ ഝായ്ക്കെതിരായ കേസിലാണ് കോടതി നടപടി. ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് കേസ് വാദം കേൾക്കാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
By PTI
Published : June 23, 2026 at 6:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി തൻ്റെ കാർ വിറ്റതിനു ശേഷവും ആർടിഒ രേഖകളിൽ പേര് മാറ്റാത്തതിനെ തുടർന്ന് ക്രിമിനൽ കേസിൽ കുടുങ്ങിയ അഭിഭാഷകന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. കാർ വിറ്റ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലെ ശങ്കർ കുമാർ ഝാ എന്ന അഭിഭാഷകനെതിരെ തുടർനടപടികളോ മറ്റ് കർശനമായ പൊലീസ് നടപടികളോ പാടില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
2023 ഡിസംബറിലാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ വാഹനം പ്രമുഖ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ ഡീലറായ 'സ്പിന്നി' വഴി വിറ്റത്. എന്നാൽ വിൽപന നടന്ന് ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വാങ്ങിയ ആളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി നൽകാൻ കമ്പനി തയാറായില്ല. ഇതിനിടെ, ഈ മാസം ആദ്യം മദ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ ഈ വാഹനം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും, രേഖകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉടമയായി തുടരുന്ന ശങ്കർ കുമാറിന് പൊലീസ് നോട്ടീസ് അയക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ജൂൺ 19-ന് കേസ് പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് മധു ജെയിൻ ഉൾപ്പെട്ട അവധിക്കാല ബെഞ്ച്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഡൽഹി പൊലീസിനും സ്പിന്നി കമ്പനിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു. നാല് ആഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകാനാണ് നിർദേശം. അതുവരെ ഹർജിക്കാരനെതിരെ മറ്റ് നടപടികളൊന്നും പാടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, കേസ് കൂടുതൽ വാദത്തിനായി ഓഗസ്റ്റ് 10-ലേക്ക് മാറ്റി.
മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിജാത് മുഖേനയാണ് ശങ്കർ കുമാർ ഝാ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. വാഹനം വിറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ആർടിഒ ഓഫീസിലെ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന് കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നതായി ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അനാസ്ഥയും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയും കാരണം താൻ നിരപരാധിയായിട്ടും വലിയ നിയമക്കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയായിരുന്നെന്ന് ശങ്കർ കുമാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
"2023 ഡിസംബർ 29-ന് വാഹനത്തിൻ്റെ പൂർണമായ ചുമതല കൈമാറിയതാണ്. അന്ന് മുതൽ താൻ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമയല്ല. അതിനാൽ ഇതിനുശേഷം വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന യാതൊരുവിധ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾക്കും താൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. മദ്യക്കടത്ത് പോലുള്ള ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിലാണ് വാഹനം പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്," ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വ്യാജമായി കുടുങ്ങിയ എഫ്ഐആറിൽ നിന്ന് തനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും കമ്പനിയുടെ വീഴ്ച കാരണം മാനസികമായി നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ഹർജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പഴയ കാറുകൾ വിൽക്കുന്ന ഡീലർമാരുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായ നയം രൂപീകരിക്കുക. 'സ്പിന്നി' കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുക തുടങ്ങിയവയും ശങ്കർ കുമാർ ഝാ ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.