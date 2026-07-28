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പ്രതിഷേധക്കാരിയെ തല്ലിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പരാതി; ഹർജി തള്ളി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രതിഷേധക്കാരിയെ തല്ലിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി.

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Cjp Protest, Delhi HC (ANI,)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 8:25 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്ദറിലെ പൊലീസ് നടപടിയില്‍ അഡീഷണൽ ഡിസിപി സന്ദീപ് ലാംബയെ അന്വേഷണച്ചുമതലയില്‍ നിന്ന് നീക്കി മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ജന്തർ മന്തറിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാരിയെ തല്ലുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഹർജിക്കാർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ജസ്റ്റിസ് ഗിരീഷ് കത്പാലിയ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാനായി ആദ്യം പ്രയോഗിക്കേണ്ട ജലപീരങ്കിക്കുപകരം ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണീർവാതകമാണ് പ്രയോഗിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തെറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിയമപ്രകാരം അയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കോടതി പ്രസ്‌താവിച്ചു.

എന്നാൽ ന്യായമായ വിചാരണ കൂടാതെ കോടതിക്ക് എങ്ങനെ ഒരാളെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ആരാഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സേനയും വിചാരണയിലാണെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും സർക്കാർ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്‌തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തി. ജൂലായ് 20ന് ജന്തർ മന്തറിൽ നിന്ന് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച മാർച്ചിനിടെയാണ് സന്ദീപ് ലാംബ വനിതാ പ്രതിഷേധക്കാരിയെ തല്ലിയത്. നിരവധി നേതാക്കൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രകടനക്കാർക്കും പൊലീസ് നടപടിയിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് പ്രതിഷധ സ്ഥലത്തുനിന്ന് നീക്കിയത്.

നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്‌ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും നിരവധി നേതാക്കളടക്കം പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിൽ സന്ദീപ് ലാംബയ്‌ക്കെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി രംഗത്ത് വരികയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ജന്തർ മന്തറിൽ നിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു.

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എന്നാൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശമാണെന്നും സമരം നടന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കി. നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലെ പൊലീസ് നടപടികൾക്കെതിരെയുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്.

പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ പൊലീസ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രകടനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഏകീകൃത പൊലീസ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബെഞ്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം, സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം എന്നിവ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ട്. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം പൗരന്മാരുടെ അവകാശമാണ്, അത് നിഷേധിക്കാനാകില്ല. സമരം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ലാത്തിച്ചാർജ് പോലുള്ള അമിത പൊലീസ് നടപടികൾ ന്യായീകരിക്കപ്പെടില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

ADDITIONAL DCP SANDEEP LAMBA
DELHI HIGH COURT
SLAPPING WOMAN IN DELHI PROTEST
JANTAR MANTAR PROTEST CASE
DELHI HC ON CJP PROTEST

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