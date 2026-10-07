ഡൽഹി ജിംഖാന ക്ലബ് ഒഴിപ്പിക്കൽ കേസ്; ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് പ്രതിക് ജലൻ പിന്മാറി
വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ കേസ് പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പ്രതീക് ജലൻ പറഞ്ഞു, ഹർജി വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റൊരു ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ പരിഗണിക്കും
By PTI
Published : October 7, 2026 at 1:44 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സഫ്ദർജങ് റോഡിലെ 27.3 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി ജിംഖാന ക്ലബിനെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് പ്രതീക് ജലൻ പിന്മാറി. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് പ്രതീക് ജലൻ താന് പിന്മാറുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയത്. കേസ് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റൊരു ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.
പിന്മാറ്റം വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
STORY | HC judge recuses self from hearing Delhi Gymkhana Club eviction case Delhi High Court judge Justice Prateek Jalan on Wednesday recused himself from hearing a lawsuit over the Centre's proceedings against the Delhi Gymkhana Club for its eviction from the 27.3-acre premises on Safdarjung Road in Delhi. READ: https://t.co/QyoWwfO2QY (PTI File Photo)— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലും ഈ കേസിൽ സ്വന്തം വിധിതീർപ്പുകളിൽ പൂർണ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് പിന്മാറുന്നതെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് പ്രതീക് ജലൻ്റെ വിശദീകരണം. "ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരെങ്കിലും ഈ കേസ് കേൾക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സുഖകരമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു," ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കി. ക്ലബ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയും ക്ലബ് അംഗമായ വിജയ് ഖുറാനയും നൽകിയ പ്രത്യേക ഹർജികളാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഖുറാനയുടെ ഹർജിക്ക് 500 ലധികം ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ക്ലബ് മാനേജ്മെൻ്റിന് (ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്) L&DO യിലെ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ നൽകിയ ഒഴിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിൻ്റെ നടപടികൾ ജൂൺ 29 ന് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷകളും ഇവർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൽക്കാലം നിർബന്ധിത നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രധാന വിഷയത്തിലുള്ള മറുപടിയിൽ, ഈ ഹർജികൾ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.
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കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
രാജ്യസുരക്ഷയുടെയും പ്രതിരോധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി സഫ്ദർജംഗ് റോഡിലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ക്ലബിൻ്റെ സ്ഥിര പാട്ടക്കരാർ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മെയ് 22-നാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫീസ് (L&DO) ഉത്തരവിട്ടത്. ജൂൺ 5-നകം ഭൂമി തിരികെ നൽകാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. ഈ നടപടിക്കെതിരെയാണ് ക്ലബ് ജീവനക്കാരുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നിയമപോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത്.
തങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗവും ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പാചകക്കാർ, വെയ്റ്റർമാർ, ഗാർഡനർമാർ, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലബ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞുപോകാനുള്ള നോട്ടീസ് നിയമപരമായ നടപടികൾ പാലിക്കാതെയാണെന്നും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ കാടടച്ചുള്ളവയാണെന്നും ഹർജിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. കേസിൽ നേരത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ നൽകിയ ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസുകൾക്കെതിരെയും സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ നിലവിലുണ്ട്.
കേസിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരത്തെ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിലെ ജഡ്ജിയുടെ പിന്മാറ്റത്തെ തുടർന്ന് കേസ് മറ്റൊരു ബെഞ്ചിൻ്റെ പുതിയ വാദമുഖങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
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