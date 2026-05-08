ശശി തരൂരിനെതിരായ ഡീപ്ഫേക്ക് എഐ വീഡിയോ: വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടിയെന്ന് കോടതി

രാഷ്ട്രീയമായും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികാരത്തിന് എതിരായുമുള്ള പ്രസ്‌താവനകൾ ശശി തരൂർ നടത്തുന്ന രീതിയിൽ എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വീഡിയോകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 8, 2026 at 2:21 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ശശി തരൂർ എംപിയുടെ പേരും ശബ്‌ദവും ചിത്രങ്ങളും അനുവാദമില്ലാതെ ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശശി തരൂർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ്.

രാഷ്ട്രീയമായും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികാരത്തിന് എതിരായുമുള്ള പ്രസ്‌താവനകൾ ശശി തരൂർ നടത്തുന്ന രീതിയിൽ എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വീഡിയോകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി. കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂരിൻ്റെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ശശി തരൂരിൻ്റെ മുഖം, ശബ്‌ദം, സംസാര ശൈലി എന്നിവ പകർത്തി എഐ വീഡിയോ ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണെന്ന് തരൂരിന് വേണ്ടി വാദിച്ച മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അമിത് സിബൽ പറഞ്ഞു. കേസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങളുടെയും പ്രശസ്‌തിയുടെയും സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും സിബൽ വാദിച്ചു.

2026 മാർച്ചിൽ രാഷ്‌ട്രീയമായി സെൻസിറ്റീവ് ആയ പ്രസ്‌താവനകൾ നടത്തുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ- റിയലിസ്‌റ്റിക് ഡീപ്ഫേക്ക് വീഡിയോകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ എഐ, മെഷീൻ ലേണിങ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതായും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ നയതന്ത്ര തന്ത്രങ്ങളെ തരൂർ പ്രശംസിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നതായും കാണിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇവ എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വ്യാജ വീഡിയോകളാണെന്ന് ശശി തരൂരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തരൂരിൻ്റെ മുഖം, ശബ്‌ദം, സംസാരശൈലി എന്നിവ ക്ലോൺ ചെയ്‌താണ് വീഡിയോകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായയെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയം ഡൽഹി പൊലീസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡലേർസ് എന്നിവർക്ക് പരാതികൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടും വ്യത്യസ്‌ത യുആർഎൽ ലിങ്കുകൾ വഴി വീഡിയോ വീണ്ടും പ്രചരിക്കപ്പെട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ശശി തരൂരിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശസ്‌തിയെ മാത്രമല്ല അന്തരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെയും ബാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് തരൂർ നഷ്‌ടപരിഹാരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രശസ്‌തി നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്തിൽ 2,00,05,000 രൂപ പിഴയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ സ്യഷ്‌ടിക്കുന്നവരുടെയുെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും പേരും രജിസ്‌ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താനും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

കൂടാതെ ശശി തരൂരിൻ്റെ ഐഡൻ്റിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാജ ഏക്കൗണ്ടുകളുടെ ഹാൻഡിലുകളും ശാശ്വതമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാൻ എക്‌സ് കോർപ്പിനും മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റഡിനും നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19, 21 പ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിത്വ, പരസ്യ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവും വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്റ്റ്, 2000, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, 2023 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകളെയും കുറിച്ചും കേസിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ഭാവിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വാദിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ സമീപിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരു സ്‌റ്റാൻഡേർഡ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

