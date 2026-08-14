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ഡൽഹി കോടതിയിലും വിമാനത്താവളത്തിലും ബോംബ് ഭീഷണി; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി സേന

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് ഇമെയിൽ വഴി ബോംബ് ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചു.

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BOMB THREATS IN DELHI (ANI)
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By PTI

Published : August 14, 2026 at 3:31 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഡൽഹി കോടതിയിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ബോംബ് ഭീഷണി. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി, ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ടെർമിനൽ, ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് നിരവധി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇമെയിൽ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ശക്തമായ തെരച്ചിലിനും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കും ശേഷം എല്ലാ ഭീഷണികളും വ്യാജമാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഡൽഹി കൻ്റോൺമെൻ്റ് എസ്‌ഡിഎം ഓഫീസിൽ രാവിലെ 11:18 നും ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ (ഐജിഐ) ടെർമിനൽ മൂന്നിന് രാവിലെ 11:32 നും ജാംനഗർ ഹൗസിന് രാവിലെ 11:40 നും സാകേത് എസ്‌ഡിഎം ഓഫീസിൽ രാവിലെ 11:42 നും ഝണ്ഡേവാലൻ ഫയർ കൺട്രോൾ റൂമിൽ 11:57 നുമാണ് ബോംബ് ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചത്.

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ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചുവെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ഡൽഹി പൊലീസ്, ബോംബ് സ്ക്വാഡ്, ഫയർ ബ്രിഗേഡ് എന്നീ ടീമുകൾ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടിയെത്തി കർശനമായ അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം എല്ലാ ഭീഷണികളും വ്യാജമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആവശ്യമായ സഹായത്തിനായി ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഡൽഹി പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

"ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:11ന് സ്ഫോടനം" നടക്കുമെന്ന് ഇമെയിലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ബോംബ് നിർമാർജന സ്ക്വാഡിനേയും നായകളേയും ഹൈക്കോടതി പരിസരത്ത് എത്തിച്ച് പരിശോധന ആരംഭിച്ചുകയും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ നിരവധി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തലസ്ഥാനത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഉയർന്ന ജാഗ്രതയോടെ നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ഏജൻസികൾ തെരച്ചിലും സുരക്ഷാ പരിശോധനയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡോഗ് സ്ക്വാഡ്, ബോംബ് നിർമാർജന സ്ക്വാഡ്, ഫയർഫോഴ്‌സ്, മറ്റ് നിരവധി സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ എന്നിവ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇതുവരെ സംശയാസ്‌പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും പ്രാദേശിക പൊലീസ് സംഘങ്ങളും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

മെട്രോ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം

തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകൾ, പൊതുയിടങ്ങൾ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, മറ്റ് അപകട സാധ്യതാ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിയെയും സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡൽഹി മെട്രോയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ, ഇതിനായി കൂടുതൽ പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

BOMB THREATS IN DELHI
DELHI HC IGI AIRPORT BOMB THREATS
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