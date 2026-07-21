രാജ്യ ദ്രോഹക്കുറ്റം; ഖുറാം പർവേസിൻ്റേയും ഇർഫാൻ മെഹ്രാജിൻ്റേയും ജാമ്യം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി
2020ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമ (യുഎപിഎ) പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളുടെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ കൂടുതൽ കടുപ്പമുള്ളതായി.
Published : July 21, 2026 at 6:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കശ്മീർ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഖുറാം പർവേസിനും പത്രപ്രവർത്തകൻ ഇർഫാൻ മെഹ്രാജിനും വിചാരണക്കോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. പർവേസിനും മെഹ്രാജിനുമെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ പ്രതിഭ എം സിങ്, വികാസ് മഹാജൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും വിചാരണ കോടതി കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളോടെ അനുവദിച്ച ജാമ്യം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവുമില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് രണ്ട് പ്രതികൾക്കും പ്രത്യേക അധിക ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു.
ഇതാടെ 2020ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമ (യുഎപിഎ) പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളുടെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ കൂടുതൽ കടുപ്പമുള്ളതായി. വിചാരണ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ എൻഐഎ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും പർവേസിൻ്റെ മോചനത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
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"വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അഭാവം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി" ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിചാരണക്കോടതിയുടെ മുൻകാല വിധികൾ നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പുനഃപരിഗണനയിലായതിനാൽ, അവ മറ്റ് കേസുകളിൽ അവലംബമായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസ് ഓഗസ്റ്റിൽ വാദം കേൾക്കാൻ തീരുമാനമായി.
യുഎപിഎ കേസിൽ പർവേസിനും മെഹ്രാജിനും ജൂലൈ 18 നാണ് ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി പിതാംബർ ദത്താണ് പ്രതികളെ വിട്ടയക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. നേരത്തെ, ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകിയ കേസിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പർവേസിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് നവീൻ ചൗളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ്റെ വേഷത്തിൽ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ അംഗവുമായി ചേർന്ന് പർവേസ് ഒരു ഭൂഗർഭ തൊഴിലാളികളുടെ ശൃംഖല ആസുത്രണം ചെയ്തതിനാൽ എൻഐഎ 2021 നവംബർ 22 ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
2021 നവംബറിൽ എൻഐഎ ഈ വിഷയത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എൻഐഎ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ ഭീകരരായ പർവേസ്, മുനീർ അഹമ്മദ് കതാരിയ, അർഷിദ് അഹമ്മദ് ടോഞ്ച്, സഫർ അബ്ബാസ് എന്നിവർ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണ ശൃംഖല പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎപിഎ കേസിൽ 2023 മാർച്ച് 20 നാണ് മെഹ്രാജിനെ എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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