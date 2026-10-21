ജന്തർ മന്തറിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസ്; ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജി പിൻവലിച്ച് സിജെപി നേതാക്കൾ
സിജെപി നേതാക്കളുടെയും ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് നേഹ ബോറയുടെയും ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസ് സുബ്രഹ്മണ്യം പ്രസാദാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക.
By PTI
Published : October 21, 2026 at 2:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി രണ്ട് ദിവസം കൂടി നീട്ടിയ സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസും ആശുതോഷ് റാങ്കയും പിൻവലിച്ചു.
ബദൽ പരിഹാരം ലഭ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ റിട്ട് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സുബ്രഹ്മണ്യം പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പിൻവലിക്കൽ. സ്വാതന്ത്ര്യം പവിത്രമാണെന്നും എന്നാൽ നിയമത്തിൽ തന്നെ പരിഹാരം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അത് തേടണമെന്നും വാദത്തിനിടെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ ദാസിനെയും റാങ്കയെയും ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട് നിയമപരമായ നടപടികൾ തുടരുന്നതല്ലേ നല്ലതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പ്രസാദ് ഹർജിക്കാരോട് വാക്കാൽ പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ കേസിന്റെ മെറിറ്റിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായവും പറയാതെ ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ കോടതി അനുമതി നൽകി. നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് ജന്തർ മന്തറിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ച് മുൻപ് നൽകിയ സമാധാന ബോണ്ടുകൾ ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരായ കേസ്.
ഒക്ടോബർ 14ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് മഹേഷ് കുമാർ മീണയാണ് ഇരുവരെയും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. ഒക്ടോബർ 19ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി രണ്ട് ദിവസം കൂടി നീട്ടിയത്. ദാസിനും റാങ്കയ്ക്കും വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ അഭിക് ചിംനി ഒക്ടോബർ 19-ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ജന്തർ മന്തറിൽ പോയി ബോണ്ട് ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് ഹർജിക്കാർക്കെതിരായ ആരോപണമെന്നും ജന്തർ മന്തറിനെ ഒക്ടോബർ 11ന് പ്രതിഷേധ സ്ഥലമല്ലാതാക്കിയുള്ള വിജ്ഞാപനം സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും എന്നാൽ വിജ്ഞാപനം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കോടതി വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചു.
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ജാമ്യ ബോണ്ട് ലംഘിച്ചതിന്റെ ശരി തെറ്റുകൾ പിന്നീട് പരിശോധിക്കാമെന്നും എന്നാൽ ജാമ്യക്കാരനെ നിർബന്ധിച്ച സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നടപടിയെ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ജന്തർ മന്തറിൽ പോയി ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത് പേർ കൂടി ചേരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും സമാധാനപരമായി തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്തവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അനാവശ്യ ആളുകൾ ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് തടയാനാണ് പൊലീസ് അനുമതി വാങ്ങുന്നതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
ഒരു സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വസ്തുതാപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കെതിരെ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ജെൻസി പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇരുവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നതിനെ പരാമർശിച്ച് ദാസിന് 27 വയസും റാങ്കയ്ക്ക് 31 വയസുമാണെന്നും അവർ ജെൻസി അല്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
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