ETV Bharat / bharat

മദ്യനയ കേസ്: അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനായി അമിക്കസ് ക്യൂറിയെ നിയമിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

മദ്യനയ കേസിൽ പ്രതികൾക്കായി അമിക്കസ് ക്യൂറിയെ നിയമിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ജസ്‌റ്റിസ് സ്വർണ കാന്ത ശർമ്മയുടെ മുമ്പാകെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ആംആദ്‌മി നേതാക്കൾ വിട്ടുനിന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ സംഭവവികാസം.

ARVIND KEJRIWAL LIQUOR POLICY CASE DELHI HIGH COURT ON KEJRIWAL DELHI HC APPOINT AMICUS CURIAE AMICUS CURIAE TO ARVIND KEJRIWAL
Arvind Kejriwal (ANI, IANS)
author img

By PTI

Published : May 5, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: മദ്യനയ കേസിൽ നടപടികൾ ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ആംആദ്‌മി നേതാവും ഡൽഹിയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മനീഷ് സിസോദിയ, പാർട്ടി സഹപ്രവർത്തകൻ ദുർഗേഷ് പഥക് എന്നിവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ മുതിർന്ന മൂന്ന് അഭിഭാഷകരെ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായി നിയമിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി.

മദ്യനയ കേസിൽ നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തരാക്കപ്പെട്ടതിന് എതിരെയുള്ള കേസിൽ നിന്ന് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ, സിബിഐ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ട ജസ്‌റ്റിസ് സ്വർണ കാന്ത ശർമ്മയുടെ ബെഞ്ച് പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇടപെടുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. വിചാരണ കോടതി തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുള്ള സിബിഐയുടെ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കൽ ജസ്‌റ്റിസ് സ്വർണ കാന്ത ശർമ്മ മെയ് 8 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു.

കെജ്‌രിവാളിനും നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയാണോ കോടതി നിയമനം നടത്തുന്നത് എന്ന് സിബിഐക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ചോദിച്ചപ്പോൾ ജഡ്‌ജി അനുകൂലമായി മറുപടി നൽകി. "ഈ കേസിൽ ഒരു മുതിർന്ന അംഗത്തെ അമിക്കസായി നിയമിക്കും. വെള്ളിയാഴ്‌ച അമിക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും. തുടർന്നാണ് കേസ് കേൾക്കുന്നത്," എന്ന് വാദം കേൾക്കൽ ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള നേതാക്കളുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാതെ ജസ്‌റ്റിസ് ശർമ്മ മറുപടി നൽകി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകv

നേരത്തെ ഏപ്രിൽ 20 ന് കേസിൽ ജസ്‌റ്റിസ് ശർമ്മയുടെ പിൻവാങ്ങൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ശേഷം, കെജ്‌രിവാളും സിസോദിയയും ജസ്‌റ്റിസ് ശർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ 'വ്യക്തിപരമായോ അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയോ' ഹാജരാകില്ലെന്നും 'മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സത്യാഗ്രഹ പാത' പിന്തുടരുമെന്നും പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 27 ന് മദ്യനയ കേസിൽ കെജ്‌രിവാളിനെയും സിസോദിയയെയും മറ്റ് 21 പേരെയും വിചാരണ കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി, പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ കേസ് ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധനയെ അതിജീവിക്കാൻ പൂർണമായും കഴിയില്ലെന്നും അപകീർത്തികരമാണെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു.

പിന്നീട് മാർച്ച് 9 ന് മദ്യനയ കേസിൽ സിബിഐയുടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിചാരണ കോടതിയുടെ ശുപാർശ ജസ്‌റ്റിസ് ശർമ്മയുടെ ബെഞ്ച് താത്‌ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതിനെതിരെ സിബിഐ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ 23 പ്രതികൾക്കും നോട്ടീസ് അയച്ച ജസ്‌റ്റിസ് ശർമ്മ, കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിചാരണ കോടതിയുടെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെറ്റാണെന്നും അത് പരിഗണന അർഹിക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് കെജ്‌രിവാളും സിസോദിയയും മറ്റ് പ്രതികളും ജഡ്‌ജിയുടെ പിൻവാങ്ങൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. താത്‌പ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യവും പക്ഷപാതപരമായ ആശങ്കയും ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഇത്. കേസിൽ സിബിഐക്കുവേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മുഖേനയാണ് ജഡ്‌ജിയുടെ മക്കൾ ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അവർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 20 ന് ജസ്‌റ്റിസ് ശർമ്മ പിൻവാങ്ങൽ ഹർജി തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു.

Also Read: ബിഹാറിൽ മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണം മെയ് ഏഴിന്; പ്രധാനമന്ത്രിയുൾപ്പെടെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL LIQUOR POLICY CASE
DELHI HIGH COURT ON KEJRIWAL
DELHI HC APPOINT AMICUS CURIAE
AMICUS CURIAE TO ARVIND KEJRIWAL
AMICUS CURIAE FOR ARVIND KEJRIWAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.