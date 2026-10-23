പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് യൂണിഫോം വാങ്ങാൻ പണം നൽകാം; പുനഃപരിശോധന ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി
ആ വർഷം തുടക്കത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഓൾ സംഘടന സമ്മർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.
Published : October 23, 2026 at 3:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കൂൾ യൂണിഫോമുകൾക്ക് പകരം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനുള്ള ഡല്ഹി സർക്കാരിൻ്റെ നയം തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതോ സ്വേച്ഛാപരമോ അല്ലെന്ന് ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതി. മുൻ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് സുബ്രമോണ്യം പ്രസാദ്, ജസ്റ്റിസ് രേണു ഭട്നാഗർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെ ഈ വിധി.
ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പണമായി സഹായം നൽകാനുള്ള ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം പൂർണമായി ഏകപക്ഷീയമോ യുക്തിരഹിതമായോ തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ വാദം കേട്ട് വിധി പ്രസ്താവിച്ച കേസ് വീണ്ടും വാദിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ റിവ്യൂ ഹർജിയെന്നും റിവ്യൂ ഹർജികളുടെ പരിധിയിൽ ഇത് വരില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആ വർഷം തുടക്കത്തിലാണ് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലെയും പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെയും സ്വകാര്യ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് യൂണിഫോം വാങ്ങുന്നതിന് നേരിട്ട് പണം നൽകാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചത്. അതേസമയം മുൻ വിധിയിൽ, പ്രത്യക്ഷമായ പിശകുകളോ, പരിഗണിക്കാൻ വിട്ടുപോയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. 'ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഓൾ' (Justice for All) എന്ന സംഘടന സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലാണ് ഒക്ടോബർ 12ന് ഈ വിധി വന്നത്.
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കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശ നിയമം (RTE Act, 2009) നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി നേരത്തെ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് 2026 ജനുവരി 23ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെയായിരുന്നു ഈ സംഘടന ഹർജി നൽകിയത്. എയ്ഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന (ഇഡബ്ല്യുഎസ്) വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ പുസ്തകങ്ങൾ, യൂണിഫോമുകൾ, മറ്റ് പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം.
യൂണിഫോമുകൾ നേരിട്ട് നൽകുന്നതിന് പകരം അവ വാങ്ങുന്നതിനായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ 2025 ജൂൺ 10ന് ഡൽഹി സർക്കാർ ഒരു നയം രൂപീകരിച്ചതോടെയാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തത്. യൂണിഫോമുകൾ സംഭരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്നും, ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും സ്കൂളുകൾക്കും അധിക ഭാരമുണ്ടാക്കുമെന്നുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം. കൂടാതെ, 'ഗവൺമെൻ്റ് ഇ-മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ്' (GeM) വഴിയുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം സമയമെടുക്കുമെന്നും, ഓരോ സ്കൂളിലും വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളിലും നിറങ്ങളിലും പ്രത്യേകതകളിലുമുള്ള യൂണിഫോമുകളാണ് ഉള്ളതെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
പിന്നീട് 2023 ഏപ്രിൽ 13ന് പുറപ്പെടുവിച്ച മുൻ നിർദ്ദേശം പരിഷ്കരിക്കരിക്കുകയായിരുന്നു. നയപ്രകാരം യൂണിഫോമിനായി വിദ്യാർഥികൾക്ക് മതിയായ തുക ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഓൾ സംഘടന ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഹാജരായി വിഷയം വിശദമായി വാദിക്കുകയും, മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട്, മുമ്പ് നടന്ന പുനഃപരിശോധനാ നടപടികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന വാദം കോടതി തള്ളി. പുനഃപരിശോധനാ അധികാരം (review jurisdiction) ഒരു അപ്പീലിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയും അതിനൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരുന്ന മറ്റ് അപേക്ഷകളും തള്ളുകയും ചെയ്തു.
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