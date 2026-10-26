ഡൽഹിയിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ സ്ലാബ് തകർന്നുവീണു; രണ്ട് മരണം
60 വയസും 36 വയസുമുള്ള രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽനിന്നും കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു
Published : October 26, 2026 at 8:12 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഹർഷ് വിഹാറിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ സ്ലാബ് തകർന്നുവീണ് രണ്ട് മരണം. വീടിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ മിലാൻ ഗാർഡനിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
വൻ ശബ്ദത്തോടെ തകർന്നുവീണു
ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായത്. മിലാൻ ഗാർഡനിലെ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ സ്ലാബ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. കെട്ടിടം തകർന്നുവീണതോടെ പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരന്നു. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ഡൽഹി ഫയർ സർവീസും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയും ഡൽഹി ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും സ്ഥലത്തെത്തി സംയുക്തമായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
#WATCH | Delhi: Additional DCP Sandeep Lamba says, "We received a call around pm that a building had collapsed. The original structure was an old, single-story building; an additional floor was being constructed on top. The area is completely enclosed, making it difficult to even identify exactly which building collapsed. Rescue teams are currently at work—the NDRF has arrived, along with the local police, the fire brigade, and Civil Defence personnel. Everyone, including the local residents, is working together. They are clearing a significant amount of debris from the sides. The NDRF has arrived, bringing their dog squad and other resources...no one has been rescued yet. There is a possibility of people being trapped underneath, but nothing is confirmed at this stage."— ANI (@ANI) October 25, 2026
തൊഴിലാളികൾക്കായി തെരച്ചിൽ
കെട്ടിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവരെ കണ്ടെത്താനായി കോൺക്രീറ്റ് പാളികളും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും മാറ്റുന്ന ജോലികൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച അംഗങ്ങളാണ് തിരച്ചിലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് കട്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്ലാബുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നത്. രാത്രി വൈകിയും വെളിച്ചം സജ്ജീകരിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം
അതേസമയം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് കാണാതായവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന് സമീപം തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനും പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞു.
കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കാലപ്പഴക്കമുള്ള നിർമാണ സാമഗ്രികളാണോ അതോ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമാണ രീതിയാണോ അപകടത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയം വരെ ആരെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, എല്ലാ സാധ്യതകളും മുന്നിൽക്കണ്ട് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉടമയെയും കരാറുകാരനെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ അനുമതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും വിശദമായി പരിശോധിക്കും. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: അമിത്ഷായെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തല് കേസിലെ വിധി ഇന്ന്, രാഹുലിന് പിന്തുണയുമായി കോണ്ഗ്രസ്