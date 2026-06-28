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75 ശതമാനം സേവനങ്ങളും ഇ-ഓഫീസ് വഴി; ഭരണനടപടികൾ ഡിജിറ്റലാക്കി ഡൽഹി സർക്കാർ

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, കത്തിടപാടുകൾ എന്നിവ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനായിരിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

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Delhi Chief Minister Rekha Gupta (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 28, 2026 at 5:44 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ജൂലൈ ഒന്നിന് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഭരണനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ഇ-ഓഫീസ് വിപ്ലവകരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു.

ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, കത്തിടപാടുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനായതിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പക്കലാണ് ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതെന്നും എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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2025 മാർച്ച് എട്ടു വരെ ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ 198 വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുമുള്ള 5,005 ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും ഇ-ഓഫീസ് വഴി സർക്കാർ ഫയലുകളും ഔദ്യോഗിക ജോലികളും ഓൺലൈനായി കൈകാര്യം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2026 ജൂൺ 27 ആയപ്പോഴേക്കും ഈ എണ്ണം 235 വകുപ്പുകളും ഓഫീസുകളും 15,748 ജീവനക്കാരുമായി വർധിച്ചു.

ഇ-ഓഫീസ് നടപ്പാക്കി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പേപ്പർ ഫയലുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയുകയും ഭരണത്തിൽ സുതാര്യത വർധിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 15,700 സജീവ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ 177 വകുപ്പുകളിലായി നടന്ന പേപ്പർ ജോലിയുടെ 75 ശതമാനവും ഇ-ഓഫീസ് വഴിയാണ് നടന്നത്. 2026 ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ, 132 സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ 120 വകുപ്പുകളും ഏകദേശം 91 ശതമാനത്തോളം ഡിജിറ്റൽവത്‌കൃതമാണ്.

അതുപോലെ 55 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബോർഡുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ, കമ്മീഷനുകൾ, കമ്മിറ്റികൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏകദേശം 65.5 ശതമാനം ആളുകളും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് (CMO) പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സർവ്വകലാശാലകൾ, കോളജുകൾ, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി 21 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ (അതായത് ഏകദേശം 43.8 ശതമാനം) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ 235 വകുപ്പുകളിലേയും ഓഫീസുകളിലേയും ഏകദേശം 75.3 ശതമാനം ഔദ്യോഗിക ജോലികളും ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് പതിവായി നടത്തുന്നത്.

എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന രീതികൾ ഒരുപോലെയല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത വിശദീകരിച്ചു. അതിനാൽ, ഡൽഹി സർക്കാർ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത വിഭാഗങ്ങളായി ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബോർഡുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ, കമ്മീഷനുകൾ, കമ്മിറ്റികൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും മൂന്നാമത്തേത് സർവകലാശാലകൾ, കോളജുകൾ, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

2025 ജൂലൈ 1 മുതൽ എല്ലാ ഡൽഹി സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും ഇ-ഓഫീസ് ഉപയോഗം നിർബന്ധമാക്കി. നിലവിൽ, 132 സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. 11,940 സജീവ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. 2025 ജൂലൈ 1 നും 2026 ഏപ്രിൽ 12 നും ഇടയിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ 1,14,603 ഇ-ഫയലുകളും 7,14,091 ഇ-രസീതുകളും കൈകാര്യം ചെയ്‌തതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പുതിയ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം 2026 ഏപ്രിൽ 13 നും 2026 ജൂൺ 27 നും ഇടയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 23,767 ഇ-ഫയലുകളും 1.53 ലക്ഷം ഇ-രസീതുകളും കൈകാര്യം ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

DELHI GOVT E OFFICE SERVICE
DELHI GOVT WORK
DELHI GOVT DIGITAL SECRETARIAT
DELHI PAPERLESS GOVERNANCE
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