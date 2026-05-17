10 കോടി രൂപ വരെ കിട്ടും; വനിതാ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഈട് രഹിത വായ്പ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൽഹി സർക്കാർ
വനിതാ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ഈട് രഹിത വായ്പകൾക്ക് ഡൽഹി സർക്കാർ തന്നെ ഗ്യാരണ്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത.
By PTI
Published : May 17, 2026 at 4:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ വനിതകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്കും 10 കോടി രൂപ വരെ ഈടുരഹിത വായ്പ നൽകുമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്ത. ഇതിനുപുറമെ, വനിതാ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന തദ്ദേശീയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള മാളുകളിലും വലിയ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകളിലും പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സർക്കാർ ഒരുക്കും.
"തലസ്ഥാനത്തെ വനിതകളെ സ്വയംപര്യാപ്തരും സംരംഭകരും സാമ്പത്തികമായി ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടവരുമാക്കാൻ വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. വനിതാ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും 10 കോടി രൂപ വരെയുള്ള ഈടുരഹിത വായ്പകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്," മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
വനിതാ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഡൽഹി സർക്കാർ തന്നെ ഗ്യാരൻ്റർ (ജാമ്യക്കാരൻ) ആയി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
രോഹിണിയിൽ ശനിയാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടുദിവസത്തെ 'മേഗ സ്വയംസഹായ സംഘം മേള-2026' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 'വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ', 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്', 'വൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, വൺ പ്രൊഡക്റ്റ്' (ഒരു ജില്ല, ഒരു ഉൽപ്പന്നം) എന്നീ ആശയങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രേഖാ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. വനിതകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന തദ്ദേശീയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയെ വിശാലമായ വിപണിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ എസ്എച്ച്ജി മേളയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, ക്രോഷെ വർക്ക്, ഖാദി, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്ത മേളയിൽ ഏകദേശം 24 സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ പങ്കെടുത്തു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹി ജില്ലയിലെ 'ഒരു ജില്ല, ഒരു ഉത്പന്നം' സംരംഭത്തിന് കീഴിലുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദേശ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് പകരം തദ്ദേശീയ ഉത്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനും പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കാനും തദ്ദേശീയ ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹി സർക്കാർ 'തിങ്കളാഴ്ച മെട്രോ', 'വാഹന നിരോധന ദിനം' തുടങ്ങിയ പ്രചാരണങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന ഇത്തരം ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് നേരിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു..
