ലഖ്നൗ തീപിടിത്ത ദുരന്തം; 923 കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ട് ഡൽഹി സർക്കാർ
15 പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ലഖ്നൗവിലെ തീപിടിത്ത ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്താൻ ഡൽഹി സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടത്.
By PTI
Published : June 24, 2026 at 8:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലഖ്നൗവിലെ കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്ത ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ 923 കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളിൽ കർശന പരിശോധന നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ട് ഡൽഹി സർക്കാർ. 15 പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ലഖ്നൗവിലെ തീപിടിത്ത ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്താൻ ഡൽഹി സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടത്.
മുഖർജി നഗർ, രാജേന്ദർ നഗർ, കട്വാരിയ സരായ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കോച്ചിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ഡൽഹി വികസന അതോറിറ്റി (ഡിഡിഎ), ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (എംസിഡി), ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ്, ഡൽഹി ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി (ഡിഡിഎംഎ) എന്നിവയോട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആശിഷ് സൂദ് നിർദ്ദേശിച്ചു.
കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അഗ്നി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, കെട്ടിട ചട്ടങ്ങൾ, മറ്റ് നിർബന്ധിത സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധനാ സംഘങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. ഏകോപിത നടപടികൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഡൽഹിയിലുടനീളം സർവേ നടത്തിയ 923 കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എംസിഡി ഏജൻസികൾക്ക് നൽകുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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നിർദ്ദിഷ്ട സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈനംദിന നടപടി റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് സമർപ്പിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എംസിഡിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, എംസിഡി, നഗരവികസന വകുപ്പ്, ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ്, ഡിഡിഎംഎ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്ത ഉന്നതതല അവലോകന യോഗത്തിലാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണ സംവിധാനം എന്നിവയും മന്ത്രി ആശിഷ് സൂദ് അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണ വിടവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുതാര്യമായ ഒരു മേൽനോട്ട സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകൾക്കായി ഒരു നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുൻഗണനയെന്ന് സൂദ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കർശന നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി."വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന. വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഏതൊരു അശ്രദ്ധയും അനുവദിക്കില്ല. സർക്കാരും കോടതികളും കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണം" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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