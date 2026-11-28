30 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ടിവി, 5.5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ സോഫ, 11.5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വിളക്കുകൂട്; കെജ്രിവാളിൻ്റെ കൊട്ടാരം മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് തുറന്നുകൊടുത്ത് ബിജെപി
കെജ്രിവാൾ 9 വർഷത്തോളം താമസിച്ചിരുന്ന ബംഗ്ലാവിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലെ ആഡംബര കാഴ്ചകളാണ് വലിയ ചർച്ചാവിഷയം. ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെയും വിലവിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി സർക്കാർ ബംഗ്ലാവ് തുറന്നുകൊടുത്തതോടെ, ‘ശീഷ് മഹൽ’ വിവാദം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്...
Published : November 28, 2026 at 10:16 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഡൽഹി സിവിൽ ലൈൻസിലെ 6, ഫ്ലാഗ്സ്റ്റാഫ് റോഡിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വസതി വീണ്ടും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു. ‘ശീഷ് മഹൽ’ (കണ്ണാടി കൊട്ടാരം) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ബംഗ്ലാവ്, ഡൽഹിയിലെ ബിജെപി സർക്കാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തതോടെയാണ് വിവാദം വീണ്ടും കത്തിപ്പടർന്നത്. 2015 മുതൽ 2024 ഒക്ടോബർ വരെ കെജ്രിവാൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഈ വസതിയിലെ ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളും അവയുടെ വിലവിവരപ്പട്ടികയും സർക്കാർ നേരിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഈ കൊട്ടാം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാനും ബിജെപി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നികുതിദായകരുടെ പണം എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പർവേഷ് വർമ്മ വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി നവീകരിക്കുന്നതിനായി പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. 2025-ലെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിലാണ് ബിജെപി ഈ ബംഗ്ലാവിനെ ‘ശീഷ് മഹൽ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പ്രചാരണം ശക്തമാക്കിയത്.
‘ശീഷ് മഹലി’നുള്ളിലെ ആഡംബര കാഴ്ചകൾ
1,905 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന, എട്ട് കിടപ്പുമുറികളും 13 ശുചിമുറികളുമുള്ള ഈ ബംഗ്ലാവിലെ ഓരോ വസ്തുവിനും സമീപം അവയുടെ വിലയും ബിൽ വിവരങ്ങളും സർക്കാർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 14 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഡൈനിംഗ് ടേബിളിന് മുകളിലായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആഡംബര വിളക്കുകൾക്ക് 11.56 ലക്ഷം രൂപ. സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറുകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരണമുറിക്ക് ചെലവഴിച്ചത് 41.16 ലക്ഷം രൂപ. 4.07 ലക്ഷം രൂപയുടെ മസാജ് ബെഡ്.
5.47 ലക്ഷം രൂപയുടെ സോഫ, 6.79 ലക്ഷം രൂപയുടെ സെന്റർ ടേബിൾ, 5.69 ലക്ഷം രൂപയുടെ കർട്ടനുകൾ. 5.8 ലക്ഷം രൂപയുടെ പൗഡർ റൂം ഫിറ്റിംഗുകൾ, ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള 7 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡംബ്വെയ്റ്റർ ലിഫ്റ്റ്, 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ ടിവി സെറ്റുകൾ.
ബംഗ്ലാവിൻ്റെ നവീകരണത്തിനും സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കുമായി ആകെ 58.83 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതായാണ് ബിജെപി സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. നേരത്തെ 7.91 കോടി രൂപയുടെ പ്രാഥമിക എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തുടങ്ങിയ നവീകരണത്തിന് 33.66 കോടി രൂപ ചെലവായതായി സി.എ.ജി റിപ്പോർട്ടിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ പോരും ‘ആം ആദ്മി’ പ്രതിച്ഛായയും
"സാധാരണക്കാരൻ" (ആം ആദ്മി) എന്ന ലേബലിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ കെജ്രിവാൾ, ഔദ്യോഗിക വസതിയോ വാഹനമോ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേളയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ബംഗ്ലാവിലെ ടിവികളിൽ തുടർച്ചയായി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിച്ചത്.
"നികുതിദായകരുടെ പണം എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന സുതാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബംഗ്ലാവ് തുറന്നുകൊടുത്തത്. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓരോ വസ്തുവിനൊപ്പവും അവയുടെ ബിൽ നമ്പറുകളും ഇൻവോയ്സ് വിവരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ ഓക്സിജനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് കോടികൾ മുടക്കി ഈ ആഡംബര കൊട്ടാരം പണിതത്. ലളിതജീവിതം നയിക്കുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാൻ മാത്രം കീറിയ കസേരയുള്ള ഒരു മുറി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു," എന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പർവേഷ് വർമ്മ ആരോപിച്ചു.
"ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ താമസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്നയാൾ പൊതുപണം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ അഴിമതിയുടെയും കൊള്ളയുടെയും നേർക്കാഴ്ചയാണിത്. വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മാർബിളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിലകൂടിയ പാത്രങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ക്യാമറകളിലൂടെ രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ സത്യം കാണട്ടെ," എന്ന് ബിജെപി നേതാവ് കപില് മിശ്ര പ്രതികരിച്ചു.
മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളില് നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള അടവെന്ന് ആംആദ്മി
എന്നാൽ, ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും, വരാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനുമാണ് ബിജെപി ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ കളിക്കുന്നതെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി തിരിച്ചടിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ യഥാർഥ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഭരണപരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ നാടകമാണിതെന്ന് എ.എ.പി ഡൽഹി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് തിരിച്ചടിച്ചു.
"യമുന നദിയിലെ മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചും, നദിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി പർവേഷ് വർമ്മ ആദ്യം മറുപടി പറയണം. യമുന 60 ശതമാനവും ശുചീകരിച്ചുവെന്നാണ് മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടത്, എന്നാൽ നദി ഇപ്പോഴും വിഷപ്പത കൊണ്ട് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. യമുനയിലെ മലിനീകരണ തോത് കൂടിയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പോലും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാണ് ബിജെപി ഇപ്പോൾ 'ശീഷ് മഹൽ' വിഷയം വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്," അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ സന്ദർശിക്കാം?
അടുത്ത മാസം മുതൽ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബംഗ്ലാവ് സന്ദർശിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കും. 20 രൂപയായിരിക്കും പ്രവേശന ഫീസ്. വിദ്യാർഥികൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കും. നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കുള്ള പൊതുപ്രദർശനത്തിന് ശേഷം, ഈ കെട്ടിടം ഔദ്യോഗിക കോൺഫറൻസുകൾക്കും യോഗങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം.
Also Read: ഇന്ത്യ സഖ്യ യോഗം ഇന്ന്; മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസ്