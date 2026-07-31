നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദം: സിജെപി പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിച്ച് ഡൽഹി സർക്കാർ
നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് ആകെ 13 എഫ്ഐആറുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്
Published : July 31, 2026 at 9:37 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (യുജി) പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ഡൽഹി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ പ്രതികളായവർക്കും മുൻപ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവർക്കും ഈ ഇളവ് ലഭിക്കില്ല. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദിറിലും വിദ്യാർഥികളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്തവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
ജൂലായ് 28ന് ശൈലേന്ദ്ര മണി ത്രിപാഠിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച സുപ്രധാന ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനം. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം നിയമം ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തരം സമരങ്ങളിൽ പൊലീസിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് വിഷയത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ തുടർ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് ആകെ 13 എഫ്ഐആറുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. കേസുകൾ അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷം മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയത്.
നിയമനടപടികളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവാക്കൽ: പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത സാധാരണക്കാർക്കെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ നിയമനടപടികളും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം മുൻപ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സംരക്ഷണം ബാധകമായിരിക്കില്ല.
അറസ്റ്റിലായവരെ വിട്ടയക്കൽ: ഈ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാരെ ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ കേസുകൾ വേഗത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്യുകയും വിട്ടയക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
കേസുകൾ പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കൽ: പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ഡൽഹി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ ഈ വിഷയം പൂർണമായും അവസാനിച്ചതായി കണക്കാക്കുമെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് ഡി വൈദ്യ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിന് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ തരംജിത് സിങ് സന്ധു ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകി. തുടർനടപടികൾക്കായി ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പുകൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്നിവർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെയുള്ള എഫ്ഐആറുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്നും ശിക്ഷാനടപടികൾ ഒഴിവാക്കുമെന്നുമുള്ള ഉറപ്പ് സർക്കാർ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ചൊവ്വാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.
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