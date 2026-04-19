യുവാക്കളുടെ നൈപുണ്യ വികസനവും ആഗോള നിക്ഷേപവും; നയം രൂപീകരിക്കാൻ ഡല്‍ഹി സർക്കാർ

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഡല്‍ഹി സർക്കാരിന്‍റെ സെമികണ്ടക്‌ടർ നയം.

By PTI

Published : April 19, 2026 at 6:29 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി : യുവാക്കളുടെ നൈപുണ്യ വികസനവും ആഗോള നിക്ഷേപവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നയം രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങി ഡല്‍ഹി സർക്കാർ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ നയം ഡൽഹിയിൽ ഒരു സെമികണ്ടക്‌ടർ ആവാസവ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കും. പ്രസ്‌തുത നയം തലസ്ഥാനത്ത് ഡിസൈൻ, ഗവേഷണം, വ്യവസായ വികസനം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

സെമികണ്ടക്‌ടർ ഡിസൈൻ, അഡ്വാൻസ്‌ഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്‍റ്, അസംബ്ലി, അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി തലസ്ഥാനത്തെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള 'ഡൽഹി സെമികണ്ടക്‌ടർ നയ'ത്തിന്‍റെ കരട് തയ്യാറാക്കൽ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചതായി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. സെമികണ്ടക്‌ടർ മേഖല ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നിർണായക സ്‌തംഭമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്‍റെ സന്തുലിതവും ഘടനാപരവുമായ വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ നയ ചട്ടക്കൂടിൽ ഡൽഹി സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ബിസിനസ് എളുപ്പമാക്കൽ, നവീകരണം, വ്യവസായാധിഷ്‌ഠിതമായ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികേതരവുമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഈ നയം വിഭാവനം ചെയ്യുമെന്ന് രേഖ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു. സെമികണ്ടക്‌ടർ ഡിസൈൻ, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ വികസനം; ഗവേഷണം, വികസനം, നവീകരണം; അസംബ്ലി, ടെസ്റ്റിങ്, മാർക്കിങ്, പാക്കേജിങ് (ATMP), ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ്‌ഡ് സെമികണ്ടക്‌ടർ അസംബ്ലി, ടെസ്റ്റിങ് (OSAT) തുടങ്ങിയ നിർമാണം പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനം; പ്രതിഭ വികസനം, നൈപുണ്യ വികസനം; സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, വ്യാവസായിക ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും നിർദിഷ്‌ട നയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.

സെമികണ്ടക്‌ടർ മൂല്യ ശൃംഖലയുടെ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ, ഗവേഷണം, വികസനം, അഡ്വാൻസ്‌ഡ് പാക്കേജിങ് എന്നിവയിൽ ഡൽഹിയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ നയം സഹായിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സെമികണ്ടക്‌ടർ കമ്പനികൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ATMP, OSAT യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ടെസ്റ്റിങ്, പാക്കേജിങ്, സെമികണ്ടക്‌ടർ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയും നയം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ചിപ്പ് ഡിസൈൻ, സെമികണ്ടക്‌ടർ ഗവേഷണം, അഡ്വാൻസ്‌ഡ് പാക്കേജിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് ഈ നയം സഹായിക്കുമെന്നും രേഖ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു.

ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ, സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഒരു ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കൽ എന്നിവയ്‌ക്ക് നയം ഊന്നൽ നൽകുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. മൂലധന സബ്‌സിഡികൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ദേശീയ സംരംഭങ്ങളുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്‌ടർ മിഷനുമായി യോജിപ്പിക്കൽ എന്നിവ നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുകയും ആഭ്യന്തര, ആഗോള പങ്കാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

