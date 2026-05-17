സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ കാർ പൂളിങ് സംവിധാനം; നിർദേശങ്ങളുമായി ഡൽഹി സര്ക്കാർ
തലസ്ഥാനത്ത് ദൈനംദിന വാഹന ഇന്ധന ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കാൻ ഓഫീസുകളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര കാരണമാവാറുണ്ടെന്നാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : May 17, 2026 at 4:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയെ തടർന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നിർദേശിച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത. പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. നേരത്തെ 90 ദിവസത്തെ 'മേരാ ഭാരത്, മേരാ യോഗദാൻ' കാമ്പെയ്ൻ്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രാലയം സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സ്വീകരിക്കണമെന്നും പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നിർദേശിച്ചത്.
ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും കാർ പൂളിങ് സംവിധാനവും പൊതുഗതാഗതവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ജീവനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും സ്വകാര്യ കമ്പനികളോടും സംഘടനകളോടും ഡൽഹി തൊഴിൽ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സിഎൻജി തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ പരമാവധി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ നിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു.
"ഐടി അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ (ITES) നടത്തുന്ന ഡൽഹിയിലെ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫാക്ടറികൾ, കടകൾ, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എല്ലാ തൊഴിലുടമകളും ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന്" നിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ശുചിത്വം, അനുബന്ധ മുനിസിപ്പൽ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല.
യാത്രാ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി മീറ്റിങ്ങുകൾ പലതും വെർച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, തടസമില്ലാത്ത വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോലികൾക്ക് മതിയായ നെറ്റ്വർക്ക് പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവയും നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആഭ്യന്തര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബോധപൂർവമായ യാത്രാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സിഎൻജി എന്നിവയുടെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും സ്വകാര്യ മേഖല തയ്യാറാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
"നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ധന സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ദേശീയ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് തൊഴിലുടമകൾ തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളെ ബോധവൽക്കരിക്കണമെന്നും ഇന്ധന ലാഭിക്കൽ യാത്രാ രീതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജീവനക്കാരെ സജീവമായി പ്രേരിപ്പിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിക്കുന്നു" ഉപദേശക സമിതി പറഞ്ഞു. സഹായത്തിനും വ്യക്തതയ്ക്കും വേണ്ടി തൊഴിൽ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോടും അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
