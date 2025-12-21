ഡൽഹിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു; വ്യാവസായിക ശാലകൾക്ക് എതിരെ സര്ക്കാര്, 612 ഫാക്ടറികൾ അടച്ചുപൂട്ടും
മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെയും സർക്കാർ നടപടി.
Published : December 21, 2025 at 8:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണ തോത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുകയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറികൾക്ക് എതിരെ പ്രതികരിച്ച് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിംഗ് സിർസ. വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് മന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഫാക്ടറികൾക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹിയെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാൻ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച GRAP-IV നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രചാരണം തുടരുകയാണെന്ന് സിർസ പറഞ്ഞു. മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹി സർക്കാർ കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ, പുനർവികസന ക്ലസ്റ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ 3,052 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ 612 ഫാക്ടറികൾ അടച്ചുപൂട്ടാനും സീൽ ചെയ്യാനും നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് പിഴ ഉൾപ്പടെയുള്ള കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിംഗ് സിർസ പറഞ്ഞു.
'എല്ലാ വ്യവസായ ഉടമകളും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൂട്ടായ ജാഗ്രത ഡൽഹിക്ക് ശുദ്ധവായുവും വരും തലമുറകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഭാവിയും ഉറപ്പാക്കും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. GRAP-IV നടപ്പിലാക്കിയിട്ടും ചില വ്യവസായശാലകളും നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളും നിയമങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിംഗ് സിർസ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
'GRAP-IV കാലയളവിൽ ഡൽഹിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടനടി സീൽ ചെയ്യുകയും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ടീമുകൾ സ്ഥലത്തുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും അനാസ്ഥ നടന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും ഉത്തരവാദികൾ' മന്തി പറഞ്ഞു.
മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെയും സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്. വാഹന മലിനീകരണത്തിൽ സർക്കാർ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡൽഹിയിലുടനീളം നടത്തിയ പ്രത്യേക കാമ്പെയ്നുകളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് അറിയിക്കുന്ന PUC സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം PUC സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.
സാധുവായ PUC സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കും GRAP നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലിസ്, ഗതാഗത വകുപ്പ്, ANPR സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ 16,000-ത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും 12,000-ത്തിലധികം ചലാനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. GRAP-IV പ്രകാരം, മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാവുന്ന 1,492 വാഹനങ്ങളാണ് തിരിച്ചയച്ചത്.
ALSO READ: ക്രിസ്മസിന് റെയില്വേയുടെ "ഷോക്ക്"; ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടി