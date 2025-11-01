ETV Bharat / bharat

ഡല്‍ഹിപ്പിറവി ദിനം 2025: ചൗഹാന്‍മാരില്‍ നിന്ന് ഇന്ന് വരെയുള്ള യാത്ര ഓര്‍ത്തെടുത്ത് ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല അധ്യാപകന്‍

പൗരാണിക-ആധുനിക ചരിത്രം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ നാടായ ഡല്‍ഹിയും ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം പിറവി ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഡല്‍ഹിയുടെ വികസന യാത്ര ഒന്ന് നോക്കാം.

MUGHALS TO BRITISH DELHI UNIVERSITY PRITHVIRAJ CHAUHAN DELHI
Delhi Foundation Day 2025 (ETV Bharat)
ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയുടെ ചരിത്രം കേവലം കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ചക്രവര്‍ത്തിമാരുടേതുമല്ല. എന്നാല്‍ കാലങ്ങായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു സംസ്‌കാരിക രേഖയാണിത്. എല്ലാക്കാലത്തും ഡല്‍ഹിയാണ് അധികാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയില്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ ശക്തിയും സംസ്‌കാരവും സമൂഹവും പരുവപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഗതി നിര്‍ണയിച്ചത്. ഈ യാത്രയില്‍ 1956 നവംബര്‍ ഒന്ന് ഏറെ നിര്‍ണായക ദിനമായിരുന്നു. അന്നാണ് ഡല്‍ഹിയെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്നുമുതലിങ്ങോട്ട് എല്ലാക്കൊല്ലവും നവംബര്‍ ഒന്ന് ഡല്‍ഹി രൂപീകരണ ദിനമായി ആചരിച്ച് പോരുന്നു.

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാമായ ഡല്‍ഹിക്ക് അതിനുമപ്പുറമുള്ള ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല പ്രൊഫസര്‍ മനീഷ ചൗധരി വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നും അധികാരത്തിന്‍റെയും സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെയും വാണിജ്യ ഭൂമിക ആയിരുന്നു ഇത്.

പൗരാണിക -മധ്യ ഇന്ത്യ

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയില്‍ തോമര്‍-ചൗഹാന്‍ വംശങ്ങള്‍ ഇവിടെ എത്തിയതോടെയാണ് ഡല്‍ഹി മുന്‍നിരയിലേക്ക് വരുന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന്‍റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാണ് ഡല്‍ഹി സുപ്രധാന നഗരമായി മാറിയത്.

ക്രമേണ ഡല്‍ഹി സുല്‍ത്താന്‍ രാജവംശവും ഇവിടെ വേരു പിടിച്ചു. മംലൂക്കുകള്‍ അഥവ തുര്‍ക്കിയിലെ അടിമ വംശജായിരുന്നു ഡല്‍ഹി സുല്‍ത്താനേറ്റിന് അടിത്തറ പാകിയത്. അവര്‍ ഡല്‍ഹിയെ അവരുടെ സ്ഥിര തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി. മെഹറൗളി, സിറി കോട്ട,തുഗ്ലക്കാബാഗ്, കോട്‌ല ഫിറോസ്ഷാ, ഷാജഹാനബാദ് തുടങ്ങിയവ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്ഥാപിതമായത്.

മാംലുക്ക് സുല്‍ത്താന്‍ ഡല്‍ഹിയുടെ പശ്ചിമമേഖലയിലാണ് തങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത്. ആദ്യം അവര്‍ മെഹറൗളിയില്‍ കോട് ഉള്‍ ഇസ്ലാം പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് ബാല്‍ബന്‍ , അലാവുദ്ദീന്‍ ഖില്‍ജി തുടങ്ങിയവരുടെ കാലത്ത് സിരി കോട്ട, തുഗ്ലക്കാബാദ്, കോട്‌ല ഫിറോസ് ഷാ തുടങ്ങിയവ വികസിപ്പിച്ചു.

മുഗളന്‍മാര്‍ മുതല്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ വരെ

1398ലെ തിമൂറിന്‍റെ അധിനിവേശത്തോടെ ഡല്‍ഹിയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ അസ്ഥിരത ആരംഭിച്ചു. ഭരണ കേന്ദ്രം ആഗ്രയിലേക്ക് മാറ്റി. ബാബര്‍ മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടും ഡല്‍ഹിയെ തലസ്ഥാനമാക്കിയില്ല. ഷാജഹാന്‍റെ ഭരണകാലം വരെ ഇത് തുടര്‍ന്നു. ചൂടും ആഗ്രയിലെ തിക്കും തിരക്കും മലം ഷാജഹാന്‍ തലസ്ഥാനം ഡല്‍ഹിയിലെ ഷാജഹാനാബാദ് അതായത് ഇന്നത്തെ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് മാറ്റി.

ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ അധികാരം പിടിച്ചെടത്തതോടെ കല്‍ക്കട്ട ആയിരുന്നു അവരുടെ തലസ്ഥാനം. 1911ല്‍ ഡല്‍ഹി ദര്‍ബാറില്‍ വച്ച് ജോര്‍ജ് അഞ്ചാമന്‍ രാജാവാണ് ഡല്‍ഹിയെ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീട് വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ഹര്‍ഡിഞ്ച് പ്രഭുവാണ് ന്യൂഡല്‍ഹി എന്ന കാഴ്‌ചപ്പാട് അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ശില്‍പ്പികളായ എഡ്‌വിന്‍ ല്യൂട്ടെന്‍സിന്‍റെയും ഹെര്‍ബര്‍ട്ട് ബേക്കുടെയും സഹായത്തോടെ വിശാലമായ പാതകളും ഹരിതയിടങ്ങളും കൂറ്റന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കെട്ടിടങ്ങളുമുള്ള ന്യൂഡല്‍ഹി നിര്‍മ്മിച്ചു. ഭരണരംഗത്തെ മികവ് വിളിച്ച് ഓതുക മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് രാജവാഴ്‌ചക്കാലത്തിന്‍റെ പ്രൗഢിയും വിളിച്ചോതുന്ന നിര്‍മ്മിതികളായിരുന്നു അവ.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഡല്‍ഹി

1947 ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷവും ഡല്‍ഹി ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായി തുടര്‍ന്നു. തലസ്ഥാനമെന്ന നിലയില്‍ ഡല്‍ഹിയുടെ സങ്കീര്‍ണമായ ഭരണവും കൈകാര്യം ചെയ്യലും മൂലം ഡല്‍ഹിക്ക് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 1956 നവംബര്‍ ഒന്നിന് ഡല്‍ഹിയെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഒരുതലസ്ഥാനത്തിന് വേറിട്ട ഒരു സംവിധാനമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രൊഫസര്‍ ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, മന്ത്രാലയങ്ങള്‍, വിദേശ നയതന്ത്രാലയങ്ങള്‍,തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അ് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്‍റെ ഭരണത്തിലും വ്യത്യസ്‌തത ഉണ്ടാകണം.

സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയെന്നാല്‍ ചെങ്കോട്ട മുതല്‍ വടക്കന്‍ റിഡ്‌ജു സിവില്‍ ലൈനും വരെ മാത്രമായിരുന്നു.1970കള്‍ക്ക് ശേഷം അതിവേഗം പക്ഷേ നഗരം വളരാന്‍ തുടങ്ങി. വ്യവസായ വികസനവും വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴില്‍ അവസരങ്ങളും ഇന്ത്യയില്‍ എമ്പാടും നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകര്‍ഷിച്ചു.

ഇതോടെ ടൗണ്‍ഷിപ്പ് ഗുരുഗ്രാം, ഫരീദാബാദ്, ഗാസിയാബാദ്, നോയിഡ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ഇവ ക്രമേണ നഗരങ്ങളായി പരിണമിച്ചു. ഡല്‍ഹി ഇന്ന് കേവലം ഒരു നഗരമല്ല ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയാണ്. അസാധാരണമായ ആധുനികതയുടെയും ചരിത്രത്തിന്‍റെയും അപൂര്‍വമായ സംഗമഇടം. പാര്‍ലമെന്‍റ് ഹൗസ് മുതല്‍ ഇന്ത്യാഗേറ്റുവരെയും പഴയ ഡല്‍ഹി മുതല്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ രാജപാത വരെയും ഓരോ മുക്കും മൂലയും ഇന്ത്യയുടെ ചലനാത്മകതയും വൈവിധ്യവും വിളിച്ചോതുന്നു.

സ്ഥാപക ദിനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

എല്ലാ നവംബര്‍ ഒന്നിനും ഡല്‍ഹിക്കാര്‍ ഈ മഹായാത്രയുടെ ഓര്‍മ്മ പുതുക്കുന്നു. ഇത് കേലവം ഭരണകൂടം ഉണ്ടായ ദിനമല്ല.മറിച്ച് ഡല്‍ഹിയെ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവാക്കി മാറ്റിയ ചരിത്രപാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ ആഘോഷ ദിനമാണ്.

ഡല്‍ഹിയുടെ ചരിത്രത്തിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളുടെ കഥയുണ്ട്. ഇത് കേവലം കെട്ടിടങ്ങളുടെയും രാജക്കന്‍മാരുടെയും കഥയല്ല. മറിച്ച് ഇത് നിര്‍മ്മിച്ച് ഇത് പരിപാലിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന്‍റെ കഥ കൂടിയാണ്.

പഴയ ചെറിയ ജീവിത ഇടത്തില്‍ നന്ന് രാജ്യാന്തര മെട്രോ നഗരമായ ഡല്‍ഹി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചെങ്കോട്ടയുടെയും കുത്തബ് മിനാറിന്‍റെയും കൂറ്റന്‍ എടുപ്പുകള്‍ക്കപ്പുറം നഗരം അതിന്‍റെ പോയകാല പ്രതാപത്തെ മുറുകെ പിടിക്കു്നു.

ഈ നഗരം പുത്തന്‍ ഇന്ത്യയെ വാര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ ഡല്‍ഹി രൂപീകരണ ദിനം നമ്മെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നും ഈ നഗരം വികസനത്തിന്‍റെയും ഐക്യത്തിന്‍റെയും വൈവിധ്യത്തിന്‍റെയും പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

