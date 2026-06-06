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തീപിടിത്തം: ഡൽഹിയിൽ ആറ് വർഷത്തിനിടെ 543 മരണം; കുതിച്ചുയർന്ന് ഫയർ സർവീസ് കോളുകൾ

ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ മാൽവിയ നഗറിലുണ്ടായ തീപിടിത്ത അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് 2019 മുതൽ 2026 മാർച്ച് വരെയുള്ള തീപിടിത്ത അപകടത്തിൽ 543 പേർ മരിച്ചുവെന്ന കണക്ക് ഡൽഹി സർക്കാർ പുറത്ത് വിടുന്നത്.

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Rescue operation underway at the site where a fire broke out in a restaurant at Malviya Nagar, in New Delhi (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 1:30 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മാളവ്യ നഗറിലെ ഹോട്ടലിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നാലെ നഗരത്തിലെ സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളെച്ചൊല്ലി ആശങ്ക വർധിക്കുന്നു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടെ തീപിടിത്തങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 543 പേർക്കാണ്. ഡൽഹി സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.

ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ മാളവ്യ നഗറിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലെ ഫ്ലോറിഷ് സ്റ്റേയ്സ് ബി ആൻഡ് ബി ഹോട്ടലിൽ ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ 21 പേരാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ചവരിൽ കൂടുതലും വിദേശികളാണ്. അപകടത്തിൽ 25 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഹോട്ടലിലെ സുരക്ഷ വീഴ്ചകളും ഇടുങ്ങിയ വഴികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.

വീഴ്ച വരുത്തിയ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അടുത്തിടെ വിവേക് വിഹാർ, പാലം മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തങ്ങളിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് വീതം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള കെട്ടിട നിർമാണങ്ങളും അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് പലപ്പോഴും രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യാപകമാണെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കൂടുന്ന കണക്കുകൾ
സർക്കാർ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 2019 മുതൽ 2026 മാർച്ച് വരെ 543 പേരാണ് തീപിടിത്തങ്ങളിൽ മരിച്ചത്. 2026-ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മാത്രം 65 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി ഡൽഹി ഫയർ സർവീസിന് ലഭിക്കുന്ന അടിയന്തര കോളുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വർധനയാണുള്ളത്. സുരക്ഷ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണെങ്കിലും അപകട നിരക്ക് കുറയുന്നില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന ഫയർ സർവീസ് വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025-26 വർഷത്തിൽ 84 പേരും 2024-25ൽ 90 പേരും മരിച്ചു. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തീപിടിത്തങ്ങളിൽ 77 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 2020-21ൽ 41 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2021-22ൽ ഇത് 55 ആയി ഉയർന്നു. 2022-23 വർഷത്തിൽ കണക്കുകൾ വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുകയും 95 പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഓരോ വർഷവും അപകടനിരക്ക് കൂടുന്നത് ഭരണകൂടത്തിനും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വലിയ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതാണ് ആവർത്തിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം.

അനാജ് മണ്ടിയും ഉപഹാരും
2019-20 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീപിടിത്ത മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അന്ന് അനാജ് മണ്ടി തീപിടിത്തത്തിൽ മാത്രം 44 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ ഈ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഏറെയും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. 1997-ൽ ഗ്രീൻപാർക്കിലെ ഉപഹാർ തിയറ്ററിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ 59 പേർ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു അനാജ് മണ്ടിയിലേത്. അടിസ്ഥാന സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത തിയറ്ററിലുണ്ടായ ഉപഹാർ ദുരന്തം രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

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രേഖകൾ പ്രകാരം, 2019-നും 2025-നും ഇടയിൽ നടന്ന സമാന അപകടങ്ങളിൽ 4403 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഫയർ സർവീസിന് ലഭിക്കുന്ന അടിയന്തര സഹായ അഭ്യർഥനകളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. 2019-20ൽ 17,231 കോളുകൾ ലഭിച്ച സ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം അത് 20,379 ആയി വർധിക്കുന്നത് സ്ഥിതിഗതികളുടെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് തീപിടിത്ത അപകടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ജനസാന്ദ്രതയേറിയ നഗരത്തിൽ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമാകും.

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MALVIYA NAGAR FIRE
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