അന്നനാളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ കൃത്രിമപല്ല് റേസര്‍ കട്ടറിലൂടെ നീക്കി

ലേസര്‍ സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച് പല്ലിനെ ചെറു കക്ഷണങ്ങാക്കി മുറിച്ച് നീക്കുകയായിരുന്നു.

SIR GANGA RAM HOSPITAL ANIL ARORA GASTROENTEROLOGY DELHI DOCTORS
By PTI

Published : April 3, 2026 at 5:07 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരാളുടെ അന്നനാളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ കൃത്രിമപ്പല്ല് എന്‍ഡോസ്‌കോപിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ലേസര്‍ കട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തെടുത്തു. സങ്കീര്‍ണമായ ഒരു ശസ്‌ത്രക്രിയയാണ് ഇതിലൂടെ ഒഴിവായത്. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ സര്‍ ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ ആണ് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് നീക്കിയത്.

കടുത്ത ശ്വാസം മുട്ടുമായാണ് രോഗിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. കടുത്ത തൊണ്ട വേദനയും ഭക്ഷണം ഇറക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അബദ്ധത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൃത്രിമ പല്ല് അകത്ത് പോയതോടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായത്. അന്നനാളവും ശ്വാസനാളവും കൂടിച്ചേരുന്നിടത്താണ് ഇത് കുടുങ്ങിയിരുന്നത് എന്നും ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു. നെഞ്ചിന് അസ്വസ്ഥയും ഇയാള്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.

സ്‌കാന്‍ ചെയ്‌ത് നോക്കിയപ്പോള്‍ ഇതിന്‍റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി. കൂര്‍ത്ത അഗ്രഭാഗമുള്ളതിനാല്‍ തന്നെ ഇത് വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരുന്നു. അന്നനാളത്തില്‍ കീറലുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ ആയിരുന്നു.

തങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇതെന്നും ഗ്യാസ്‌ട്രോ എന്‍ഡ്രോളജി പാന്‍ക്രിയാറ്റികോബിലിയറി സയന്‍സസിലെ ഡോ.അനില്‍ അറോറ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത രീതിയില്‍ ഇത് നീക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അപകടമുറപ്പായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തങ്ങളെ ഏറെ വലച്ചു ശരീരത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ഈ അന്യവസ്‌തുവെന്നും ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. ആദ്യം പരമ്പരാഗത രീതികള്‍ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചു. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ തോറ്റ് പിന്‍മാറുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് എന്‍ഡോസ്‌കോപ്പി ചെയ്യാന്‍ തങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

എന്‍ഡോസ്‌കോപ്പിയിലൂടെ തങ്ങള്‍ ലേസര്‍ രശ്‌മികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമപ്പല്ലിനെ ചെറു കക്ഷണങ്ങളാക്കി. പിന്നീട് ഇതിനെ പുറത്തെടുത്തുവെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ പറയുന്നു.

ലേസര്‍ സാങ്കേതികതിയിലൂടെ ശരീരത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ അന്യവസ്‌തുക്കളെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ കഴിയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രോഗി സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

SIR GANGA RAM HOSPITAL
ANIL ARORA
GASTROENTEROLOGY
DELHI DOCTORS
REMOVE DENTURE STUCK FOOD PIPE

