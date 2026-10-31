2018 ലെ മാനനഷ്ടക്കേസ്; ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരെ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന പുതിയ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് കോടതി
നേരത്തെ ഒക്ടോബർ 17 ന് ധ്രുവ് റാഠിയുടെ വീട്ടിൽ നോട്ടിസ് നൽകാൻ എത്തിയപ്പോൾ വീട് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് പ്രോസസ് സെർവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് കോടതി ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
By PTI
Published : October 31, 2026 at 3:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2018 ലെ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ യൂട്യൂബർ ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരെ ഡൽഹി കോടതി ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന പുതിയ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വികാസ് സംസ്കൃത്യായൻ എന്ന വികാസ് പാണ്ഡെ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് രാഹുൽ ജെയിൻ ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരെ പുതിയ വാറണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ യൂട്യൂബർ തനിക്ക് മാനഹാനി വരുത്തി എന്ന് പാണ്ഡെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ കോടതിയുടെ വിശദമായ ഉത്തരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
നേരത്തെ ഒക്ടോബർ 17 ന് ധ്രുവ് റാഠിയുടെ വീട്ടിൽ നോട്ടീസ് നൽകാൻ എത്തിയപ്പോൾ വീട് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് പ്രോസസ് സെർവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് കോടതി ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിലുള്ള വിലാസത്തിലും ധ്രുവ് റാഠിക്ക് കോടതി പുതിയ സമൻസ് അയക്കുകയുണ്ടായി.
ധ്രുവ് റാഠി ഓസ്ട്രിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതെന്നും വികാസ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ സമക്ഷ് ശർമ്മ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. ഈ കേസിൽ 2019 ജൂലൈയിലാണ് ധ്രുവ് റാഠിക്ക് ആദ്യമായി സമൻസ് അയച്ചതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തനിക്കെതിരെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചെന്ന് കാണിച്ച് 2018 ൽ പാണ്ഡെ നൽകിയ മാനനഷ്ട പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസ്.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ആരോപണങ്ങളും ബിജെപി ഐടി സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഐ സപ്പോർട്ട് നരേന്ദ്ര മോദി' എന്ന പേജിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ വികാസ് പാണ്ഡെ 2018 മേയ് മാസത്തിലാണ് ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്.
തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത 'ബിജെപി ഐടി സെൽ പാർട്ട് 2' എന്ന വീഡിയോയിലൂടെ ധ്രുവ് റാഠി തനിക്കെതിരെ വ്യാജവും അപകീർത്തികരവുമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചെന്നാണ് പാണ്ഡെയുടെ പരാതി. ഐ ടി സെല്ലിനെതിരെയുള്ള വ്യാജ വാർത്താ ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ പാണ്ഡെ മറ്റൊരാൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് വീഡിയോയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് തൻ്റെ അന്തസിന് ആഘാതമുണ്ടാക്കിയെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നു. ധ്രുവ് റാഠി പങ്കുവെച്ച വിവാദ വീഡിയോ മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തൻ്റെ എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
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