വോട്ടർപട്ടിക വിവാദം; സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരായ എഫ്ഐആർ ഹർജി തള്ളിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നടപടി റദ്ദാക്കി ഡല്ഹി കോടതി
വിഷയത്തിൽ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ന്യായമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന നിർദേശത്തോടെ സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജ് വിശാൽ ഗോഗ്നെ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി അയച്ചു.
Published : September 21, 2026 at 6:50 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടണമെന്ന ഹർജി തള്ളിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഡൽഹിയിലെ റൗസ് അവന്യൂ സെഷൻസ് കോടതി റദ്ദാക്കി. വിഷയത്തിൽ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ന്യായമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന നിർദേശത്തോടെ സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജ് വിശാൽ ഗോഗ്നെ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി അയച്ചു.
മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവിൽ ആവശ്യമായ നിയമപരമായ ന്യായീകരണങ്ങളോ നിരീക്ഷണങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് സെഷൻസ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസ് ജൂലൈ 25-ന് വിധി പറയാനായി മാറ്റിവെച്ച ശേഷം സെഷൻസ് കോടതി സെപ്റ്റംബർ 29-ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് വൈഭവ് ചൗരസ്യ സെപ്റ്റംബർ 11-നാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളിയത്. ഈ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് അഭിഭാഷകനായ വികാസ് ത്രിപാഠി സെഷൻസ് കോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയത്. സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
1983-ൽ മാത്രമാണ് സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചതെന്നിരിക്കെ, 1980-ൽ തന്നെ ന്യൂഡൽഹി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ അവരുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന് 1982-ൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും, 1983-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ പൗരത്വം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പേര് വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 1983 ഏപ്രിലിലാണ് പൗരത്വത്തിനായി അവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്.
ഒരു വിദേശ പൗരയായിരിക്കെ 1980-ൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് വരണമെങ്കിൽ വ്യാജരേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും, ഇത് ഗൗരവമേറിയ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധിക്കോ ഡൽഹി പൊലീസിനോ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നില്ല. കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ നിർദേശിച്ചതോടെ കൂടുതൽ നിയമപരമായ നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ റൗസ് അവന്യൂ കോടതിയിൽ നടക്കും.
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