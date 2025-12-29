ഡല്ഹിയെ വിഴുങ്ങി പുകമഞ്ഞ്, വായു ഗുണനിലവാരം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്; വിമാന സര്വീസുകളും പ്രതിസന്ധിയില്
ഡല്ഹിയില് വായു ഗുണനിലവാരം 402, ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞു, എയര്ലൈന്സ് നിര്ദേശങ്ങള് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഡല്ഹി വിമാനത്താവളം, ട്രെയിനുകള് വൈകിയോടുന്നുവെന്ന് റെയില്വേ മന്ത്രാലയം.
Published : December 29, 2025 at 11:13 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഡല്ഹിയില് ഇന്ന് കനത്ത മൂടല് മഞ്ഞും വായു മലിനീകരണവും. പുലര്ച്ചയോടെ വായു ഗുണനിലവാരം 400 ആയി ഉയര്ന്നു. ഇതോടെ ദൃശ്യപരത കുത്തനെ കുറയുകയും വായു നിലവാരം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ന് രാവിലെ എഴ് മണിയോടെ വായു നിലവാര സൂചിക 402 ആയി ഉര്ന്നു. ഡൽഹിയില് സമീപകാലത്ത് നേരിട്ട സാധാരണ വായു നിലവാര സൂചികയെ മറികടക്കും വിധമായിരുന്നുവിത്. നഗരത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അങ്ങേയറ്റം അപകടത്തില് മുങ്ങിയെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത്. 40 നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 25 എണ്ണവും 'കടുത്ത' വായു ഗുണനിലവാര ശ്രേണിയിലാണ് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
വിവേക് വിഹാറില് വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയില് 458 രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് ഏറ്റവും മലിനമായ വായുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആനന്ദ് വിഹാറില് 459, വസീർപൂരിൽ 444, രോഹിണിയിൽ 445 എന്നിങ്ങനെയാണ് വായു ഗുണനിലവാരം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സൂക്ഷ്മ കണികകൾ (PM2.5) പ്രധാന മലിനീകരണ ഘടകമായി തുടരുന്നു.
ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ദൃശ്യപരത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതിനാൽ മലിനീകരണ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ വഷളായി. കടുത്ത മഞ്ഞിനെ തുടര്ന്ന് കേന്ദ്ര കാലവസ്ഥ വകുപ്പ് രാവിലെ 5:31 നും രാവിലെ 8:31 നും ഇടയിൽ റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ജാഗ്രതയോടെ വാഹനമോടിക്കാനും, ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും, അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും, പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുഖം മൂടാനും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ദൃശ്യപരത കുത്തനെ കുറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്ച്ചെയും കാലാവസ്ഥയില് മാറ്റാമില്ലാതെ തുടര്ന്നു. ഇതോടെ ഡല്ഹിയിലെ ഗതാഗതം മന്ദഗതിയിലായി.
വിമാന സര്വീസുകളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി കനത്ത മൂടല് മഞ്ഞ്
കനത്ത മൂടല് മഞ്ഞ് കാരണം വിമാന യാത്രയ്ക്ക് തടസങ്ങള് നേരിടാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡല്ഹി വിമാനത്താവള അധികൃതര് യാത്രക്കാര്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ദൃശ്യപരത ഏകദേശം 125 മീറ്ററായി കുറഞ്ഞതോടെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്. ഇതോടെ റൺവേ ദൃശ്യപരത 100 നും 150 മീറ്ററിനും ഇടയിലായി.
കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം വിമാനയാത്രകള് വൈകുവാനും റദ്ദാക്കലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡല്ഹി വിമാനത്താവളം അറിയിച്ചു. "മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം നിലവിൽ CAT III സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാലതാമസത്തിനോ റദ്ദാക്കലിനോ കാരണമാകാം"പാസഞ്ചർ അഡ്വൈസറിയിൽ ഡൽഹി വിമാനത്താവളം അറിയിച്ചു.
യാത്രക്കാർ അതത് എയർലൈനുകളുടെ അപ്ഡേറ്റുകള് പരിശോധിക്കണമെന്നും അധികൃതര് പറഞ്ഞു. അതേസമയം യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കാനായി ടെർമിനലുകളിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡല്ഹി വിമാനത്താവളം അറിയിച്ചു. ഡല്ഹി വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ നിരവധി വിമാനക്കമ്പനികളും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നിർദേശം നല്കി ഇന്ഡിഗോ: ഡൽഹി, ഹിൻഡൺ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് ദൃശ്യപരതയില് ഏറ്റക്കുറച്ചില് ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ഇൻഡിഗോ പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് തങ്ങളുടെ മുൻഗണനയെന്നും ഇന്ഡിഗോ അറിയിച്ചു.
നിർദേശം നല്കി എയര് ഇന്ത്യ: ആവര്ത്തിച്ചുള്ള തടസങ്ങള് കാരണം യാത്രക്കാര് വിമാന നില പരിശോധിക്കണമെന്ന് എയര് ഇന്ത്യ നിർദേശം നല്കി. റീബുക്കിങും റീഫണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും ലഭ്യമാണെന്നും എയര്ലൈന് പറഞ്ഞു.
“ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനും ദൃശ്യപരത കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് വിമാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തടസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അപ്രതീക്ഷിതമായ കാലതാമസങ്ങൾ, വഴിതിരിച്ചുവിടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കലുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടീമുകൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കുന്നു" എയര് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.
ട്രെയില് സര്വീസും പ്രതിസന്ധിയില്
ഡല്ഹിയില് കനത്ത മൂടല് മഞ്ഞ് ട്രെയില് സര്വീസുകളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. വിമാന സര്വീസുകള്ക്ക് പുറമെ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ്, വന്ദേ ഭാരത്, ജൻ ശതാബ്ദി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് റെയില്വേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
