രാജ്യം നടുങ്ങിയ ആ രാത്രി, ചോരയിൽ കുളിച്ച ചെങ്കോട്ട പരിസരം, ഒന്നുമറിയാതെ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ജനങ്ങള്; എന്താണ് യഥാര്ഥത്തില് സംഭവിച്ചത്?
അക്ഷരാർഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തുണ്ടായ വൻ സ്ഫോടനം.
Published : November 11, 2025 at 2:08 PM IST
സുരഭി ഗുപ്ത
ന്യൂഡൽഹി: പെട്ടെന്നൊരു ഉഗ്ര ശബ്ദം, പിന്നാലെ കറുത്ത പുകയും ആളി കത്തുന്ന തീയും മാത്രം. പരിഭ്രാന്തിയോടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ഡല്ഹിയിലെ ജനങ്ങള്. ഒരു നിമിഷം ഇന്ത്യ ഒന്നടങ്കം നടുങ്ങിയ ആ രാത്രി. നിലവിളികളും ബഹളങ്ങളും മാത്രം...
പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായ ഒരു സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപം നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ പകുതിയും കത്തി ചാമ്പലാകുന്നു. തുടരെ തുടരെ മറ്റുവാഹനങ്ങളിലേക്കും തീ ആളിപ്പടര്ന്നതോടെ 13 ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്.. ഡല്ഹിയില് എന്താണ് യാഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? എന്തായിരിക്കും ഇതിനുപിന്നിലെ കാരണം? ഉത്തരം കിട്ടാതെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കി...
അക്ഷരാർഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വൻ സ്ഫോടനം. അതീവ സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തേണ്ട ഡൽഹിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നതും ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നലെ (നവബംർ 10) വൈകിട്ടാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. നിലവില് ഇതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ എല്ലാം വിരലുകളും ചൂണ്ടുന്നത് ഒരു കാറിലേയ്ക്കും അതിലെ ഡ്രൈവറിലേയ്ക്കും മാത്രമാണ്.
ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പാര്ക്കിങ്ങില് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് ഒരു കാർ എത്തിയത്. തുടര്ന്ന് 6:48ന് വാഹനം പാര്ക്കിങ്ങ് ഏരിയയിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ 6.52നാണ് സ്ഫോടനുമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. സ്ഫോടനം ചാവേര് ആക്രമണമെന്നും ചില സൂചനകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പ്രദേശം
തലസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ചെങ്കോട്ട. നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ദിനംപ്രതി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് പുറത്താണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതം വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ തൊട്ട് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറുകളും മറ്റും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കത്തി ചാമ്പലായി. ഇ റിക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം രണ്ട് ഡസൻ കാറുകളാണ് കത്തി നശിച്ചത്.
HR26 CE 7674 എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള ഒരു വെളുത്ത ഹ്യുണ്ടായ് i20 കാറാണ് ആദ്യം പൊട്ടിതെറിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്ഫോടനമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ഫയർ ഫോഴ്സും പൊലീസും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ അരമണിക്കൂറിലെ ഏറെ സമയമെടുത്തുവെന്ന് ഡൽഹി ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു.
ദൃക്സാക്ഷി വിവരണങ്ങൾ
വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവുകന്നതിനിടയിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉഗ്ര ശബ്ദം കേട്ടത്. നോക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആളുകളും കത്തുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് യാത്രക്കാരനായ ധർമേന്ദർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'ഞാൻ ആളുകളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചു. പക്ഷേ ആരും വന്നില്ല. ചിലർ കാറിൽ നിന്ന് ജീവനും കൊണ്ടു ഓടുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ ബലമായി ഒരാളെ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു. താഴെ പല ശരീരി ഭാഗങ്ങൾ കിടക്കുന്നതും കണ്ടു' എന്ന് ഞെട്ടലോടെ ധർമേന്ദർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേയ്റ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസ് കാറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആദ്യ ഉടമ മുഹമ്മദ് സൽമാൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാറാണെന്ന് മനസിലായി. എന്നാൽ ആ കാർ ഈ അടുത്ത് നദിം എന്ന വ്യക്തിക്ക് വിറ്റതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷ വീഴ്ചയാണെന്നും സ്ഫോടനമുണ്ടായ മേഖലയിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറായില്ലെന്നും ദൃസാക്ഷി ആരോപിച്ചു. ഇവിടെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. ബാക്കിയുള്ളവർ സംഭവം നടന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് എത്തിയത്. സ്ഫോടനത്തിൽ സമീപത്തെ കടകൾക്കും മറ്റും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്ഫോടനം ഒരു യുദ്ധ സാഹചര്യത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണെന്ന് ബ്ലോഗറായ സുനിൽ സേഥി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങൾ ഗൗരി ശങ്കർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം നടന്നത്. ഒരു വലിയ തീഗോളം ഉയർന്നു. പിന്നാലെ കറുത്ത പുകയും. ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടിപോയി. റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു, ഒരു കണ്ണ് ഇവിടെ, ഒരു കൈ അവിടെ. കാറുകൾ തീഗോളമായിരുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
സ്ഫോടനത്തെ ഭീകരാക്രമണമായി പലരും കണ്ടെന്ന് സേഥി പറഞ്ഞു. "കുറച്ച് നിമിഷത്തേക്ക്, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും മനസിലായില്ല. പിന്നെ ആരോ ചെങ്കോട്ടയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടന്നുവെന്ന് വിളിച്ചുപറയുന്നത് കേട്ടു. എന്തായാലും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉടനടി അറസ്റ്റ്
ഹ്യുണ്ടായ് i20 യുടെ ആദ്യ ഉടമയായ മുഹമ്മദ് സൽമാനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ നിന്നുള്ള താരിഖ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാഹനം വിറ്റതായി സൽമാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. താരിഖ് വാഹനം മറ്റൊരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക്, വീണ്ടും വിറ്റോ എന്നതിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
#WATCH | Delhi: Latest visuals this morning from the spot where a blast occurred in a Hyundai i20 car near the Red Fort at around 7 pm yesterday. Eight people died in the blast.
A team of FSL and security personnel are present here. pic.twitter.com/qv3eMlAGB9
കാറിൻ്റെ എല്ലാ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റങ്ങളും അധികൃതർ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെന്നും റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസിൽ (ആർടിഒ) നിന്ന് രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 2019-ൽ 40 സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഈ കാറുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്.
പ്രതികരിച്ച് നേതാക്കൾ
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി നേതാക്കളാണ് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെയും മറ്റു നേരിൽ കണ്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ലോക് നായക് ജയ് പ്രകാശ് (എൽഎൻജെപി) ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെയാണ് മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിളിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിശദീകരിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ സാധ്യതകളും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. എൻഐഎ, എൻഎസ്ജി, എഫ്എസ്എൽ ടീമുകൾ സ്ഥലത്തുണ്ട് അമിത് ഷാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ചണ്ഡീഗഡ്, പഞ്ചാബ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോയിഡയിലും തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊലീസ് പട്രോളിങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മതപരമായ ഇടങ്ങളിലും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ഡിജിപി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ശങ്കർ ടെമ്പിൾ, മെട്രോ പൊലീസ് പോസ്റ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ സമീപത്തെ പ്രധാന ഇടങ്ങളില് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ 1, 4 ഗേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവേശനം താൽക്കാലികമായി നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സ്ഫോടനമോ അതോ.....
സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഫോടനം ആകസ്മികമാണോ, ഒരുപക്ഷേ സിഎൻജി സിലിണ്ടറോ ഇന്ധന തകരാറോ മൂലമാണോ അതോ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചതാണോ എന്ന് അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അമോണിയം നൈട്രേറ്റിൻ്റെയും ഇന്ധന ആക്സിലറേറ്ററുകളുടെയും അംശം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിർമ്മിത സ്ഫോടകവസ്തുവിൻ്റെ സാധ്യതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സ്ഫോടന സമയത്ത് കാർ നിർത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ മെക്കാനിക്കൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഡെൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ ചെങ്കോട്ട സിഗ്നലിൽ നിന്നും അടുത്തുള്ള ഗൗരി ശങ്കർ ക്ഷേത്ര പ്രദേശത്ത് നിന്നും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തുവെന്ന് എൻഐഎയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
തുടർക്കഥയായി മാറുന്നു ഡൽഹി
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന നിരവധി സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഭീതിജനകമായ ഓർമകളാണ് ഈ സംഭവത്തോടെ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുന്നത്. തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റുകൾ മുതൽ നഗരത്തിലെ ജുഡീഷ്യൽ മേഖലയിൽ വരെ ഡൽഹിയിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് അറിയാം.
Pained beyond words by the loss of lives in a blast in Delhi. My deepest condolences to those who have lost their loved ones. Have visited the blast site and also met the injured in the hospital. My prayers for their quick recovery.
Top agencies are investigating the incident…
|തീയതി
|സ്ഥലം/പ്രദേശം
|സംഭവം
|മരണസംഖ്യ (ഏകദേശം)
|പരിക്കേറ്റവർ (ഏകദേശം)
|ജനുവരി 9, 1997
|ഐടിഒ., ഡൽഹി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് എതിർവശം
|ബോംബ് സ്ഫോടനം
|0
|50
|ഒക്ടോബർ 1, 1997
|സദർ ബസാർ
|ഒരു ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് സമീപം രണ്ട് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|0
|30
|ഒക്ടോബർ 10, 1997
|ശാന്തിവൻ, കൗരിയ പുൽ, കിങ് സ്വേ കാമ്പ്
|മൂന്ന് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|1
|16
|ഒക്ടോബർ 18, 1997
|റാണി ബാഗ് മാർക്കറ്റ്
|ഇരട്ട ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|1
|23
|ഒക്ടോബർ 26, 1997
|കരോൾ ബാഗ് മാർക്കറ്റ്
|ഇരട്ട ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|1
|34
|നവംബർ 30, 1997
|ചെങ്കോട്ട (Red Fort) പ്രദേശം
|ഇരട്ട സ്ഫോടനങ്ങൾ
|3
|70
|ഡിസംബർ 30, 1997
|പഞ്ചാബി ബാഗിന് സമീപം (ബസിൽ)
|ബസിനുള്ളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം
|4
|30
|ജൂലൈ 26, 1998
|കാശ്മീരി ഗേറ്റ് ഐഎസ്ബിടി (ബസിൽ)
|പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബസിൽ അതിശക്തമായ സ്ഫോടനം
|2
|3
|ജൂൺ 18, 2000
|ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപം
|രണ്ട് ശക്തമായ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|2 (8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ)
|12
|മെയ് 22, 2005
|രണ്ട് സിനിമാ ഹാളുകൾ
|തുടർ സ്ഫോടനങ്ങൾ
|1
|60
|ഒക്ടോബർ 29, 2005
|സരോജിനി നഗർ, പഹാർഗഞ്ച് മാർക്കറ്റുകൾ, ഗോവിന്ദപുരി (ബസിൽ)
|മൂന്ന് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|59-ൽ അധികം
|100-ൽ അധികം
|ഏപ്രിൽ 14, 2006
|പഴയ ഡൽഹിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ മുറ്റം
|രണ്ട് സ്ഫോടനങ്ങൾ.
|0
|14
|സെപ്റ്റംബർ 13, 2008
|കോണാട്ട് പ്ലേസ്, ഗഫാർ മാർക്കറ്റ്, ഗ്രേറ്റർ കൈലാഷ്-I
|45 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ച് തുടർ സ്ഫോടനങ്ങൾ
|25
|100-ൽ അധികം
|സെപ്റ്റംബർ 27, 2008
|മെഹ്റൗളി പൂ മാർക്കറ്റ്, ഖുത്ബ് മിനാറിന് സമീപം
|കുറഞ്ഞ തീവ്രതയിലുള്ള സ്ഫോടനം
|3
|21
|മെയ് 25, 2011
|ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിക്ക് പുറത്ത് കാർ പാർക്ക്
|ചെറിയ സ്ഫോടനം
|0
|ആളപായമില്ല
