ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നില്‍ ആര്? ഐ20 കാർ എങ്ങനെ സുരക്ഷാ മേഖലയില്‍ പ്രവേശിച്ചു? നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്

പ്രതിയുടെ കാർ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തുകടക്കുന്നതും കാണിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Delhi Blast (Etv Bharat)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് അന്വേഷണ സംഘം. നാടിനെ നടുക്കിയ സ്‌ഫോടനത്തിന് ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പുല്‍വാമയുമായും ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ട ഫരീദാബാദിലെ സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സൂചന പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. സ്‌ഫോടനമുണ്ടായ കാറിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഐ-20 കാറുകൾക്ക് പുൽവാമയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചത്. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലാണ് കണ്ടെത്തല്‍.

സ്‌ഫോടനത്തിന് വിവിധ റൂട്ടുകളിലുടനീളമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ഏകദേശം 200 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ഫോടനം നടന്ന ഐ20 കാർ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് ബദർപൂർ വഴി ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിസിടിവി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 13 ഓളം പേരെ നിലവിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

അതേസമയം സ്ഫോടനം നടന്ന ഐ-20 കാർ പുൽവാമ സ്വദേശിയാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് നിഗമനം. പ്രതിയുടെ കാർ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തുകടക്കുന്നതും കാണിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആ സമയത്ത് പ്രതി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നുവെന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

"സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര പാത മനസിലാക്കാന്‍ സമീപത്തുള്ള ടോൾ പ്ലാസകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 100-ലധികം സിസിടിവി ക്ലിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്‌ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പഹാർഗഞ്ച്, ദര്യഗഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് രാത്രി മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ബദർപൂർ അതിർത്തി മുതൽ ചെങ്കോട്ടയിലെ സുൻഹേരി മസ്‌ജിദിൻ്റെ പാർക്കിങ് ഏരിയ വരെയും, ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് മുതൽ കശ്‌മീരി ഗേറ്റ്-ചെങ്കോട്ട റൂട്ട് വരെയുമുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ട ഫരീദാബാദ് മൊഡ്യൂളുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ഐ20 കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു. ചാവേറാക്രമണമെന്ന് സൂചനയുള്ളതിനാല്‍ ഇയാളും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ നിന്ന് ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസും ഹരിയാന പൊലീസും സംയുക്തമായി 360 കിലോഗ്രാം സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കളും വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

ഈ സംഭവത്തിൽ ഡോ. മുസമ്മിൽ, ആദിൽ റാത്തർ എന്നീ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായി. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് നോർത്ത് ഡൽഹി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ രാജ ബന്തിയ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ല. എഫ്എസ്എൽ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ സൂചനകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," രാജ ബന്തിയ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്‌ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമത്തിലെ (യുഎപിഎ) സെക്ഷൻ 16, 18, സ്ഫോടകവസ്‌തു നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ, ബിഎൻഎസ് എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കോട്വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Also Read:ഡൽഹി സ്‌ഫോടനം; ചാവേര്‍ ആക്രമണമെന്ന് സൂചന, സിസിടിവി ദൃശ്യം ശേഖരിച്ചു

