ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസില് വൻ ട്വിസ്റ്റ്; ഉമര് നബിയുടെ സഹായി അറസ്റ്റില്
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ചതായും അവരുടെ വാദം ശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചതായും പ്രാദേശിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
Published : November 16, 2025 at 8:17 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ചെങ്കോട്ട കാർ ബോംബ് സ്ഫോടന കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ചാവേറായ മുഖ്യപ്രതി ഉമര് നബിയുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കശ്മീരി സ്വദേശിയ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ആക്രമണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉടമ അമീർ റാഷിദ് അലിയെയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കാര് ഉടമയെ കണ്ടെത്താൻ നടത്തിയ ഊര്ജിത തെരച്ചിലിനിടെയാണ് അമീര് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കങ്ങള്ക്ക് ഈ അറസ്റ്റ് നിര്ണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
ജമ്മു കശ്മീരിലെ പാംപോറിലെ സാംബൂറയിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രതി, ചാവേർ ബോംബർ എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഉമർ ഉൻ നബിയുമായി ചേർന്ന് ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി എൻഐഎ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്ഫോടനം നടത്താൻ വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിവൈസ് (ഐഇഡി) ആയി ഉപയോഗിച്ച കാർ വാങ്ങുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായാണ് അമീർ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്.
അതേസമയം, ഡൽഹി പൊലീസ്, ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ്, ഹരിയാന പൊലീസ്, യുപി പൊലീസ്, വിവിധ ഏജൻസികൾ എന്നിവയുമായി അടുത്ത ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻഐഎ, രാജ്യത്തുടനീളം അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ബോംബാക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ വലിയ ഗൂഢാലോചന പുറത്തുകൊണ്ടുവരുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഹരിയാനയില് 5 പേരെ വിട്ടയച്ചു
സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം പ്രതികളെ വിട്ടയച്ച് പൊലീസ്. ഡൽഹി കാർ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് ഹരിയാനയിലെ നുഹിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നാല് പേരെയാണ് വിട്ടയച്ചത്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും (എൻഐഎ) ഡൽഹി പൊലീസും മൂന്ന് ദിവസത്തെ കർശന ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം വ്യക്തമായ തെളിവുകളോ ഡിജിറ്റൽ കാൽപ്പാടുകളോ ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ വിട്ടയച്ചത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ പൂർണമായും സഹകരിച്ചതായും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പ്രധാന പ്രതിയായ ഡോ. ഉമർ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനും, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയതിനും വിറ്റതിനും, സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനുമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. റെഹാൻ, മുഹമ്മദ്, ഡോ.മുസ്തകീം, ദിനേശ് സിംഗ്ല എന്ന ദബ്ബു എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ നാലുപേർ ഫരീദാബാദിലെ അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സർവകലാശാലയിലാണ് ഉമർ എംബിബിഎസ് പഠിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവംബർ 10 ന് വൈകുന്നേരം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട പ്രദേശത്തിനടുത്തുള്ള സിഗ്നലിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിൽ ഉണ്ടായ വൻ സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 20 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചിലർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് ഒരു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചു. 1967 ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമത്തിലെയും 1908 ലെ സ്ഫോടക വസ്തു നിയമത്തിലെയും പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
അൽ-ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർഥിയായ ഉമർ നബിയാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. മേവാത്തിലെ വളം കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് നിറച്ചിരുന്ന സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫരീദാബാദിൽ നിന്ന് മേവാത്ത് വഴി ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിലേയ്ക്ക് നബി യാത്ര ചെയ്തതായും റോഡരികിലെ ഒരു ഭക്ഷണശാലയ്ക്ക് സമീപം കാർ നിർത്തി രാത്രി ചെലവഴിച്ചതായും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി. ലൊക്കേഷൻ വിശദാംശങ്ങളും അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് വാങ്ങിയതും സ്ഫോടനത്തെ നൂഹുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ഹിദായത്ത് കോളനിയിലെ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു മുറി വാടകയ്ക്കെടുത്തിരുന്നു.
ALSO READ: ഡല്ഹി സ്ഫോടനം; ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് വീണ്ടും പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങി